中國開放美牛進口換川普降關稅？葉耀元：中共愛面子難鬆綁

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，如果中國希望美國降低關稅，勢必要開放某些產品。圖為美國總統川普訪中會晤中國國家主席習近平。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日訪問中國，並與中國領導人習近平會晤商討美中貿易等多個議題。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，如果中國希望美國降低關稅，勢必要開放某些產品，關鍵在於習近平是否願意犧牲畜牧業者來換取貿易紅利，特別是開放美牛進口。他直言，習近平最終恐因顧及「威信」而未放寬，因為對中共政權來說，面子比裡子更重要，絕不能對「美帝」低頭。

葉耀元今日於粉專發文指出，美國大規模農作帶來的低成本優勢，對各國在地農業極具破壞性，這也是過去台灣與美國洽談對等關稅時，會那麼難談。對中國而言，開放美牛進口將面臨嚴峻挑戰，由於中國屬於接近「封閉式」的市場，多數的民生消費產品全部都仰賴自給自足，所以開放美國牛肉進口，勢必會破壞國內畜牧業的生態。

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針對川習會，「美中貿易」一定是重商的川普第一個想跟中國談的東西。對於川普與現在的美國政府來說，「等價交換跟互利互惠才是做生意長久之道」。如果中國希望美國可以降低對中國的關稅，現在平均起來大概50％，那中國勢必要開放某些產品，讓美國可以進出口的中國市場來賺錢。

葉耀元進一步分析，所以問題就在於：習近平是否願意犧牲畜牧業者來換取貿易紅利？習近平在面對美國壓力時或許曾有鬆口，但最終恐因顧及「威信」而未放寬，畢竟中共一向強調不能對「美帝」低頭。

葉耀元說，要看懂中國政治以及美中關係，有一句話大家要記得很清楚，那就是「對於中共政權來說，面子比裡子來的更為重要」。搞懂這件事，就會知道為什麼雙邊根本什麼都談不了。

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