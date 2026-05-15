川普首季持股曝光！重押輝達、蘋果，大砍亞馬遜3巨頭。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府最新披露文件顯示，今年首季美國總統川普股票交易高達7.5億美元（約新台幣236.25億），單筆金額在100萬至500萬美元（約新台幣3150萬至1.57億）的大筆買入標的包括標普500基金、輝達及蘋果，而單筆金額在500萬至2500萬美元（約新台幣7.87億）的大額拋售則涵蓋微軟、亞馬遜及Meta。

外媒報導，根據美國政府道德辦公室（OGE）美東時間14日週四公開的財務披露文件，川普在2026年前3個月進行了大規模證券交易，累計交易規模至少達到2.2億美元（約新台幣69.3億），按披露區間上限計算甚至可能高達7.5億美元（約新台幣236.25億），涉及數千筆與美國大型上市公司相關的證券買賣。

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OGE揭露文件稱，這些交易涵蓋科技、金融、通訊等多個產業，包括微軟、蘋果、輝達、Meta、亞馬遜、甲骨文、博通、高盛和美國銀行等美股核心資產。

雖然第1季，川普大砍亞馬遜、Meta、微軟三巨頭股票，但卻建立了1批新的半導體部位，這是本次揭露中最受市場關注的方向性訊號之一。

文件顯示，輝達、博通均獲得100萬至500萬美元區間的新倉，德州儀器、晶片設計電子自動化軟體商新思科技及益華電腦同樣出現在這一量級的新買入紀錄中。

蘋果亦獲得大額買入，單筆規模同樣達到100萬至500萬美元。

另，本次揭露中另一值得關注的結構性操作，是抄底軟體股，文件顯示，甲骨文、ServiceNow、Adob​​​​e和Workday均出現百萬美元以上量級的新倉記錄。

此外，戴爾科技與英特爾兩筆交易因特殊背景，也格外引人注目。戴爾科技C類股的買進紀錄顯示，川普於2026年2月10日建立了100萬至500萬美元的部位。

披露文件指出，這項買入操作早於川普本人在今年5月初白宮活動中公開為戴爾硬體產品背書，兩者的時間順序令外界對政策訊號與個人交易之間的關係產生追問。

英特爾方面，文件顯示川普自2026年3月初開始透過一系列交易增持英特爾股份，其中多筆被標註為"非主動委託"。

這項動作發生在美國政府於2025年底決定取得英特爾重大股權之後。

報導指出，這次披露之所以迅速引發廣泛關注，背景在於川普第二任期以來，美國市場已多次出現"政策消息—市場異動"高度同步的現象。

華盛頓法律和監管界人士擔憂，若市場開始普遍認為政策制定者同時也是積極交易者，美國資本市場長期建立的公平交易原則將面臨實質壓力。

部分華爾街人士警告，這可能引發更明顯的"政策交易化"傾向，投資者的決策邏輯將從經濟基本面分析，轉向圍繞總統言論和政治動作的投機佈局，進一步推升美股波動率的政治化程度。

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