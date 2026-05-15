30艘船通過荷姆茲海峽了！國際油價卻跌不下來 專家全說了

國際油價週四（14日）小漲。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗官方媒體表示約有30艘船隻已穿越荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）後，國際油價週四（14日）小漲，但基本變動不大；不過，一艘船遭攻擊、另一艘船遭扣押的消息，仍持續加劇市場對伊朗戰爭期間能源供應流動的擔憂。專家分析指出，更多船隻恢復通行，主要是改善市場情緒，對實際供需影響有限，或許能壓制短期油價漲勢，但還不足以讓油價明顯下跌。

布蘭特原油期貨收漲9美分，漲幅0.09%，報每桶105.72美元，盤中一度觸及107.13美元高點，但大部分交易時間都處於下跌區間。

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美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨收報101.17美元，上漲15美分，漲幅0.15%。

布蘭特原油期貨週三下跌超過每桶2美元，而WTI期貨跌逾1美元，原因是投資人擔憂美國可能升息以對抗通膨。

3名熟悉白宮討論內容的人士向《路透》表示，官員們正急忙設法控制與伊朗戰爭所帶來的經濟與政治衝擊。

白宮在談及美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平的會談時表示，兩位領導人一致認為，荷姆茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流通。

Matador Economics首席經濟學家史奈德（Tim Snyder）表示：「許多人正在猜測，伊朗是否是為了不讓談判局勢偏離中國對伊朗的保護，而選擇允許船隻通行。」

自2月底伊朗戰爭爆發以來，荷姆茲海峽大部分時間處於封鎖狀態。伊朗革命衛隊表示，自週三晚間以來已有30艘船穿越海峽，但仍遠低於戰前每日約140艘船的正常水準。

德黑蘭似乎也加強了對海峽的控制，並與伊拉克與巴基斯坦達成協議，從該地區運送石油與液化天然氣。

伊朗半官方媒體《法斯通訊社》（Fars）週四引述消息人士稱，伊朗已開始允許部分中國船隻通行。在《法斯通訊社》報導之前，一艘載有200萬桶伊拉克原油的中國超級油輪，於週三穿越海峽，此前它已在波斯灣受困超過兩個月。

倫敦證券交易所集團（LSEG）船舶追蹤數據顯示，一艘由日本煉油集團ENEOS管理、懸掛巴拿馬國旗的原油油輪，也已成功穿越海峽，成為第2艘成功通過的日本相關油輪。

然而，一艘從非洲運送牲畜前往阿拉伯聯合大公國的印度貨船，週四在阿曼外海遭擊沉；英國海事安全機構UKMTO則通報，有「未經授權人員」登上一艘停泊在阿聯富查伊哈港（Fujairah）外海的船隻，並將其駛向伊朗。

PVM石油市場分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「越來越多船隻獲准通行，對市場情緒的影響，實際上大於對供需平衡本身的影響。」他表示：「雖然這可能有助於在短期內形成油價上限，但這並不是讓油價大幅下跌的理想條件。」

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