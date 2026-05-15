存不到錢的家庭、冰箱裡幾乎都有「這東西」! 專家揭真相

日本專家表示，有些家庭總是存不到錢的問題，有時並不在薪水，而是藏在冰箱裡。（示意圖，取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕很多人總以為，存不到錢是因為薪水太低、物價太高，但日本整理收納專家西崎彩智觀察發現，許多總是「錢不夠用」的家庭，冰箱裡往往都有幾個共通點，包括放到忘記的剩菜、只用過一次的調味料、囤積過頭的冷凍食品，以及大量「總有一天會用到」的食材。

她指出，看似節省，實際上卻正在默默浪費大量金錢，甚至有人光是整理冰箱後，每月伙食費就少了2萬到3萬日圓（約新台幣近4000-6000元）。西崎直言，冰箱其實反映了一個人的金錢管理能力，真正會存錢的人，不是冰箱塞最滿的人，而是懂得讓冰箱永遠保留空間的人。

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西崎發現，容易讓冰箱變成「浪費黑洞」的，通常是以下幾種東西。首先，是那些「總之先做起來放著」的常備菜，像是煮物、炒菜、吃剩的料理裝進保鮮盒後，就一路被遺忘到不知道放了多久，最後只能直接丟掉。

第二種則是只用過一次的調味料。很多人旅行時買了特殊醬料、沙拉醬或香料，當下覺得很新鮮，回家開封後卻再也沒碰過，最後默默放到過期。

還有一種很常見，就是「也許有一天會吃」的減肥食品與美容食品。很多人抱著「吃了可能會變瘦」、「之後可能會開始健康飲食」的想法購買，結果冰箱裡堆滿各種高蛋白食品、代餐與健康飲料，最後全部變成冷藏庫裡的化石。

此外，冰箱裡塞滿喝剩的寶特瓶，也是典型特徵之一。很多人從外面帶回沒喝完的飲料，順手就冰進冰箱，結果裡面堆滿快空掉的瓶子，甚至連本來常溫保存即可的飲料，也全部硬塞進去。

至於冷凍庫，最容易塞爆空間的，通常是保冷劑與大包裝肉品。有人每次買生鮮附送的保冷劑都捨不得丟，結果冷凍庫裡囤了30、40個。另一種則是特價時買的大份量肉類與魚類，當下覺得「比較划算」，但放了好幾個月後，不只忘記吃，甚至還出現冷凍燒傷。

西崎指出，很多人其實不是不會省錢，而是「過度害怕浪費」，結果反而買太多、囤太多，最後造成更大的浪費。她建議，第一步就是徹底檢查冰箱，把過期、放太久或根本不會吃的東西全部清掉，尤其那些曾經買過很多次、最後總是丟掉的東西，其實代表：「你的人生根本不需要它」。

她也認為，減肥食品長期吃不完，其實反映的是「理想中的自己」與「真正的自己」之間存在落差。與其一直購買「可能會開始的新生活」，不如誠實面對自己真正想吃什麼。

此外，她還提出一個重要觀念：「把附近超市當成自己家的冰箱」。簡單來說，真正需要時再去買新鮮食材即可，不需要把家裡冰箱變成小型倉庫。很多容易存不到錢的人，下班後習慣「先逛超市再想今晚吃什麼」，明明家裡還有食材，卻因為看到特價品或懶得煮飯，又忍不住多買熟食與生鮮。久而久之，冰箱越塞越滿，食物浪費也越來越嚴重。

她建議，當冰箱整理完後，不要急著補貨，而是盡量先把現有食材吃完，包括咖哩、炒麵、味噌湯或各種湯品，都是很適合「清庫存」的料理。

等到冰箱幾乎清空後，再按照家庭人數與生活習慣，只購買3天到1週內吃得完的份量即可。專家提醒，很多人一整理完冰箱，過沒多久又開始瘋狂採購，結果很快又回到原本「塞爆狀態」。

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