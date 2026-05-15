如今製造新車需要多長時間？外媒曝驚人數字 : 你會大吃一驚！

外媒報導，中國車廠正以近乎光速的節奏，輾壓歐美車廠，並進攻全球市場。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕當歐美汽車巨頭還困在長達5年的新車開發週期時，中國車廠卻已開始徹底改寫產業規則，最快只要12個月就能推出1款新車。外媒指出，到了2026年，中國車企正試圖把「開發新車」變成一場高速短跑，以驚人的開發速度全面輾壓西方對手，甚至快到讓傳統車廠幾乎喘不過氣，如今這些歐美傳統車廠又多了一個新挑戰。

分析師指出，這並不是中國車廠單純的效率優化，而是一場真正的「科技閃電戰」。透過高度垂直整合，中國車廠正逐步擺脫以往傳統汽車產業繁瑣又冗長的供應商協調模式，從電池、生產平台，到晶片與車載軟體生態系，幾乎全部自己掌控。此外，再加上人工智慧（AI）全面導入，讓大量測試與模擬能直接在虛擬環境中完成。

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據悉，過去中國車廠需要反覆打造實體原型車、耗費大量時間驗證的流程，如今許多都能在線上完成。模組化平台則讓新車開發像拼積木一樣快速，全球工程團隊更透過24小時接力開發模式，讓專案幾乎沒有停工時間。結果就是，中國車廠開始出現過去幾乎不可能的開發速度。

以零跑汽車（Leapmotor）為例，該公司在2024年秋季公開B10概念車後，僅僅12個月，新車便已正式上路。在短短16個月內，甚至一次推出5款新產品，這種速度過去在汽車產業幾乎聞所未聞。

另一個驚人的案例是奇瑞汽車（Chery Automobile）。旗下的Omoda 5為符合歐洲市場對懸吊、煞車與轉向系統的嚴格規範，竟只花了6週的時間便完成調校。比亞迪（BYD）則是直接把汽車市場節奏徹底打亂。不到一年半時間內，就一口氣推出10款新車，數量甚至超過部分老牌車廠十年的產品更新總和。

分析指出，汽車產業的競爭核心，正從「品牌歷史」快速轉向「開發速度」，過去百年車廠最引以為傲的大規模製造經驗，如今反而可能變成拖慢決策與研發的沉重包袱。

對歐美傳統車廠而言，現在最大的問題已不只是電動車落後，而是整個產品開發體系開始失去競爭力。專家直言，如果無法大幅縮短開發週期、簡化流程並提高軟體能力，未來恐怕真的會淪為「展示工藝與歷史」的博物館品牌。

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