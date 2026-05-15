工作效率差的人都有同一習慣？專家點名：週一最常做「愚蠢選擇」

專家指出，週一先做簡單工作的人，工作效率通常最差。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕剛結束周末假期，許多人在週一剛上班，下意識會先挑簡單、輕鬆、不太燒腦的工作開始做，例如回Email、整理文件、安排會議、確認行程。日本書評家印南敦史指出，這樣看起來像是在「進入工作狀態」，其實是許多工作效率差的人，最常犯的錯誤之一。

印南敦史認為，週一是最容易進不了工作狀況的時間點，如果你一直用簡單工作逃避核心任務，後面只會越來越痛苦。

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他指出，工作可以分成兩種，包括「自己想做的工作」，以及「不得不做的工作」。大多數人最容易拖延的往往是後者。因為這類工作通常麻煩、壓力大、讓人抗拒，所以大家總想著「晚點再做」。但問題在於，不管喜不喜歡，這些工作終究還是得完成。

與其一邊拖延、一邊在心裡反覆想著「好煩、好不想做」，不如直接接受「這本來就是現在必須完成的事」。

印南敦史認為，很多人真正卡住的地方，不是工作太難，而是腦中一直停留在「我不想做」的情緒裡。

他分享，自己年輕時曾被一句話深深影響，「不管你是痛苦地想，還是樂觀地想，最後抵達的終點其實都一樣。既然結果不會改變，為什麼不讓自己輕鬆一點」。這種想法，他也套用到工作上。

因此，他建議，當面前堆滿工作時，第一步應該先把事情分類成「想做的工作」與「該做的工作」，然後優先處理那些最不想碰、卻最重要的事。

因為如果先做簡單工作，看似輕鬆，但真正麻煩的工作仍然會一直卡在後面，心理壓力反而越積越大。尤其是週一這種最容易進不了狀況的時間點，如果一直用簡單工作逃避核心任務，後面只會越來越痛苦。

他還用一個很有趣的比喻來形容工作 : 「工作就像口袋裡的零錢。零錢越多，口袋越重」。但每完成一件工作，就像把一些零錢拿掉，身體與心理都會慢慢變輕，尤其那些原本最討厭、最抗拒的工作，只要硬著頭皮先完成1件，就會立刻產生強烈的安心感與成就感，接著再完成第2件、第3件，壓力也會跟著快速下降。

相反地，如果一直拖延那些真正重要的事，就像口袋裡永遠塞滿零錢，看似沒什麼，但心理負擔其實會越來越重。

他表示，人一定會遇到「知道該做卻不想做」的工作，正因如此，更不能逃避，而是應該正面迎戰。

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