1年就還掉187萬元債務！28歲全職媽媽靠「多重收入」逆轉人生

當神秘客是克泰斯塔基斯其中一項收入來源。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國生活成本與家庭財務壓力上升的背景下，越來越多家庭透過多重副業和數位收入的方式改善現金流。美國猶他州一名28歲全職媽媽克泰斯塔基斯（Tayler Ktestakis）日前接受媒體專訪，透露自己靠著多元副業組合，在短短1年多的時間內，將債務由14.1萬美元（約447.53萬元新台幣）降至8.2萬美元（約260.26萬元新台幣），還掉5.9萬美元（約187.27萬元新台幣）債務，成為社群理財與副業經濟的最新案例。

《商業內幕》報導，克泰斯塔基斯在2024年離開原本公用事業帳務專員工作後，轉為全職媽媽，家庭隨即面臨收入下降與債務累積問題。為改善財務狀況，她在社群平台開始規劃副業策略，目標是在30歲前還清全部債務14.1萬美元。

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克泰斯塔基斯說，用副業在2年半內還清債務的目標其實非常激進，但1年多之後，她的債務已降至8.2萬美元，並且仍在朝還清邁進。

她的收入來源分散於多個管道，包括亞馬遜影響者計畫（Amazon Influencer Program）、 神秘客、焦點團體（Focus Group）、代孕補貼、聯盟行銷（Affiliate Marketing），以及數位產品銷售等。

在亞馬遜影響者計畫中，創作者會在自己的商品頁面上發布產品評測影片，當有人觀看影片並購買該商品或類似商品時，創作者就能獲得佣金。克泰斯塔基斯目前累積約500支影片，每月穩定帶來200至300美元（約6348至9522元新台幣）收入，她指出，這雖然初期投入時間較高，但後續逐漸轉為被動收入來源，她目前採取「海量拍攝」，把1個月內買的產品集中在1小時內拍完。

雖然這份收入存在，但仍不足以彌補克泰斯塔基斯辭掉全職工作後失去的收入。因此她開始接觸神秘客與焦點團體。

神秘客指的是公司希望了解產品、服務或顧客體驗，因此請人實際去體驗並提供回饋。克泰斯塔基斯說，她喜歡做公寓參觀類的神秘客任務，因為可以帶孩子一起去。有些任務會明確規定不能帶人，她就不會選，其他還有餐廳與服務體驗，每次任務約可獲60美元（約1904元新台幣）報酬，時間成本約1小時，屬於高效率短期收入來源。

焦點團體則透過篩選問卷機制，確認是否符合條件才能參與研究，單次報酬雖然不錯，但機會不穩定，而她剛剛才完成一個焦點團體，在兩週內花了約3小時完成，拿到350美元（約1.11萬元新台幣）。克泰斯塔基斯說，如果要她放棄副業，她可能會先放棄焦點團體，因為投入很多時間卻不一定會被選中。

在更具爭議性的收入來源方面，克泰斯塔基斯於過去9個月內擔任代孕者，並於今年完成生產，她無法透露合約金額，但這筆收入明顯高於其過去4.2萬美元（約133.3萬元新台幣）年薪水準。

穩定性較高的部分則來自聯盟行銷與數位產品銷售。她透過社群平台推廣課程與工具，平均每月約可帶來5000美元（約15.87萬元新台幣）收入，單月最高曾超過1.5萬美元（約47.61萬元新台幣）。同時，她也販售自行設計的Google試算表財務工具與理財指南，作為額外被動收入來源。

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