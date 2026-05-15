點名台灣公司涉轉運！放空機構40頁報告狙擊輝達 直指有「中國問題」

輝達執行長黃仁勳正在北京參加美中峰會。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）股價目前正處於歷史新高，但美國激進做空機構Culper Research卻公開了其對輝達的看空押注，以及對該股的空頭部位，Culper並公布了長達40頁、題為《中國問題》（The China Problem）的報告，聲稱儘管輝達曾表示已退出中國市場，但近期龐大的營收成長，有部分其實來自中國市場的銷售，並點名台灣、馬來西亞和新加坡的公司涉嫌轉運。

《商業內幕》（Business Insider）報導，Culper在報告中表示：「輝達聲稱，在2025年4月美國貿易限制措施實施後，其在中國的業務已降至『零』。但我們認為，實際上，輝達2026會計年度超過20%的運算業務營收，仍然受到中國市場驅動，這些收入同時來自非法GPU轉運，以及東南亞中間商協助。」

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不過，對投資人而言，更值得關注的可能是Culper預測，中國即將「把輝達排除在外」，而此時許多分析師仍高度看好輝達重返中國市場。例如，富國銀行（Wells Fargo）今年3月曾指出，中國市場每年可為輝達帶來250億美元營收。

Culper在報告中指出：「我們認為情況正好相反。由於輝達其實從未真正離開中國，而北京如今開始打壓該公司、轉而支持本土替代方案，中國將成為輝達2027會計年度／2026日曆年財測中的巨大缺口。」

為了佐證其觀點，Culper列舉近期數項發展，顯示中國更傾向扶植本土晶片生產，包括中國2025年對輝達採取的監管行動，以及白宮科技顧問薩克斯（David Sacks）去年12月的一段發言，薩克斯當時表示，中國正在「拒絕我們的晶片」。

這份放空報告寫道：「我們認為，輝達現在實際上正失去黃仁勳一年前聲稱已失去的那些業務。」Culper發布這份報告時，正值輝達執行長黃仁勳在北京參加美中峰會，同行者還包括美國總統川普。儘管如此，輝達股價仍處於歷史高點，投資人似乎未受到放空機構指控影響，反而將黃仁勳現身中國視為正面訊號。

Culper在報告強調：「這不是一場反AI的押注。我們放空輝達只有一個原因：這家公司存在嚴重的中國問題。」Culper表示，儘管美國祭出出口限制，輝達仍透過與阿里巴巴（Alibaba）相關的實體，間接向中國供貨。這些公司包括新加坡的Megaspeed與Apex、馬來西亞的Speedmatrix，以及台灣的技鋼科技（Giga Computing）。

輝達與阿里巴巴並未立即回應《商業內幕》的置評請求。

而輝達執行長黃仁勳在2025年底接受《彭博》訪問時表示：「我們已經追查每一項疑慮。我們反覆測試與抽查全球各地資料中心，並未發現任何違規轉運情況。」

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