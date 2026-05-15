手握600萬不缺錢阿嬤！竟因媳婦1個動作潸然淚下

手握600萬不缺錢阿嬤！竟因媳婦1個小禮物，潸然淚下。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有3000萬日圓（約新台幣600萬）存款，每月領15萬日圓（約新台幣3萬）退休金的73歲老婦，享受著平靜的退休生活，直接媳婦奈緒子（化名）在母親節前夕送給她1盒羊羮伴手禮，及1份母親節小禮物，在收到禮物時，老婦當場潸然淚下，因這是她第1次收到母親節禮物。

日媒報導，42歲的奈緒子與學生時認識的學長在愛情長跑後，終於在去年結婚。

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奈緒子表示，婆婆一直過著平靜安寧的晚年生活，經常參加書法課，和朋友們一起吃飯。她每月領取約15萬日圓的退休金，擁有自己的房產，也繼承了已故丈夫約3000萬日圓的遺產，所以經濟上並不拮据。

奈緒子進一步說，由於自己的家人關係不太好，所以當她看到婆婆房子的牆上貼滿了孫輩的照片和丈夫小時候的照片，及住在婆婆家附近的小叔一家人常到婆家，奈緒子覺得「他們一家人一定關係很親密」。

因此，今年黃金週假期，奈緒子和先生回公婆長野家過節時，從東京有名的店裡買了羊羹當伴手禮，並提前準備了母親節禮物。

奈緒子說： 「婆婆在學書法，我想她可能會喜歡羊羹，所以回家的時候就帶了一些應季的羊羹作為禮物。禮物並不貴重，只是一份小禮物……」。

當我把東西遞給婆婆的那一刻，氣氛就變了。婆婆的表情突然變了，我頓時慌了，心想自己是不是做了什麼失禮的事。

緊接著，下一刻，我的婆婆開始流淚，婆婆擦了擦眼淚，說這是我第１次收到母親節禮物，而且這個羊羹特別好吃，因為附近根本沒有店賣。

奈緒子當時震驚得說不出話來，顯然，丈夫和小叔以前從未在母親節送過母親任何東西。

雖然婆婆本人經濟狀況並不拮据，然而，靠退休金生活，卻要承擔孫輩們的日常開銷，這無疑是一筆不小的負擔，但小叔一家人，卻把婆婆的支援，視為理所當然。

因此，當婆婆在收到禮物的那一刻，婆婆用自嘲的語氣說：“都是我的錯，我不該那樣教育他們。”

這些話讓奈緒子心痛不已，那天晚上，他們切開了奈緒子帶來的羊羹，一邊喝著婆婆泡的茶，一邊聊到深夜。他們聊得太投入，以至於奈緒子的丈夫不得不過來叫她：“你現在就該睡覺了，不然明天就難熬了。”

“我們聊了很多，比如書法和公公。那是一段非常平靜的時光。”

對奈緒子來說，這不是１次“需要顧及他人感受的回家之旅”，而是１次“與某人進行更深層次交流的機會”。

從婆家返回的特快列車上，奈緒子再次和丈夫談起了婆婆的眼淚。

然後，她丈夫顯得有些尷尬說，「說來慚愧，我從來沒有在母親節送禮物的習慣，老實說，我甚至沒想過這件事。我也從來沒見過我爸爸送我媽媽禮物……」。

專家表示，親子關係越親密，人們就越容易把一切都視為理所當然。尤其對於年長的父母來說，他們往往會為子女和孫子女付出很多。因此，用言語和行動表達感激之情，其意義可能遠超乎我們的想像。

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