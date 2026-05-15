怕拿不到退休年金選擇提前領！67歲「不婚不生」獨居阿伯下場曝光

日本在高齡化與退休財務壓力加劇的背景下，「年金提前請領」正成為少數但風險極高的選項。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本在高齡化與退休財務壓力加劇的背景下，「年金提前請領」正成為少數但風險極高的選項。最新數據顯示，僅約1.2%退休族選擇提前領取年金，但仍有人因短期現金流與錯誤預期，最終陷入長期財務困境。日本一名67歲的單身租屋族悟先生（化名）的退休男子，在退休時寧願被懲罰減額，也要選擇提前領退休年金，只因他擔心自己會拿不到完整的退休金，未料退休後財務壓力逐年惡化，令他悔不當初。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，單身的悟先生在退休時累積約1600萬日圓（約323萬元新台幣）存款，原本65歲可領取每月約14萬日圓（約2.83萬元新台幣）年金，但因選擇提前請領，金額減少約30%，實際每月僅約9.8萬日圓（約1.98萬元新台幣）。他坦言，當時判斷自己有一筆退休金，還有一定程度的資產，認為靠存款加上打工收入，老後生活應該沒有問題，若自己早走一步，「提前請領」至少不會虧，但實際進入退休生活後，情況遠比預期嚴峻。

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由於60歲之後找工作並不順利，悟先生一度僅能在超市從事補貨等基層工作，月收入約7至8萬日圓（約1.41至1.61萬元新台幣），原本以為夠生活，但實際是難以支應開銷，包含房租更新費、醫療支出與家電汰換等不定期支出接連出現，使其每月持續出現赤字，只能依賴存款補貼。

剛開始悟先生還安慰自己「存款還夠」，但到了65歲之後，存款持續減少帶來的焦慮開始加劇。他說：「大概少了100萬日圓（約20.2萬元新台幣）之後，焦慮突然變得很明顯。現在我把打工增加到一週五天，但身體也開始吃不消，不知道還能撐多久。」

悟先生後悔當初未選擇留任再雇用制度，坦言如果當時願意繼續在公司工作，現在應該能領到完整年金，生活會穩定許多。

報導指出，年金制度一旦選擇提前請領，減額將終身固定，無法回復，隨著年齡增長與收入下降，影響會逐步放大。根據日本厚生勞動省資料，選擇提前請領年金的比例僅約1.2%，顯示多數民眾傾向避免終身減額風險。

同時，內閣府調查也指出，獨居高齡者認為理想金融資產平均需達約2013萬日圓（約407萬元新台幣），而悟先生的1600萬日圓低於平均水準。在租屋族群中，更有超過七成認為現有儲蓄不足以支撐退休生活，顯示固定房租與生活成本，對退休財務構成長期壓力。

報導分析，老後規劃必須更審慎評估資產結構與固定支出，而非僅依直覺與短期利益做決策。

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