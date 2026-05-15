被問「會賣晶片給華為？」 黃仁勳傻眼：奇怪的問題

昨日有媒體詢問黃仁勳「是否會賣晶片給華為」，黃仁勳先是當場愣住，隨後則表示「好奇怪的問題」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日訪問中國，與他同行的還有多名企業高層，其中也包含輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。昨日有媒體詢問黃仁勳「是否會賣晶片給華為」，黃仁勳先是當場愣住，隨後則表示「好奇怪的問題」。

黃仁勳昨日被媒體詢問，「為什麼最後一刻才登機」，黃仁勳對此表示，是因為川普總統邀請他一起訪華，他也強調：「對我來說這是一個難得的機會，代表美國支持川普總統此次訪中」。（路透）

綜合媒體報導，黃仁勳昨日被媒體圍訪時被問到「為什麼最後一刻才登機」，黃仁勳對此表示，是因為川普總統邀請他一起訪華，他也強調：「對我來說這是一個難得的機會，代表美國支持川普總統此次訪中，支持此次歷史性的峰會」、「我來中國的唯一目的，就是代表美國支持川普總統」。

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不過隨即也有媒體詢問「輝達是否會把晶片賣給華為」，這項提問似乎讓黃仁勳傻眼，他先是沉默3秒，隨後僅表示「這是多麼奇怪（strange）的問題啊」，並沒有正面回應。

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