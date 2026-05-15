美股收盤》科技股推升！道瓊漲破50000點 台積電ADR勁揚4.48％

週四美股上漲。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕週四美國股市上漲，科技股提振市場，投資人也消化了整體穩健的經濟數據，並關注川習會的進展。道瓊工業指數上漲370.26點、0.75%，收在50063.46點。標普500指數上漲0.77%，那斯達克指數則上漲0.88%，費城半導體指數上漲0.46%，台積電ADR勁揚17.92美元、4.48%，收在417.72美元。

綜合外媒報導，軟體巨頭思科公布的第三季業績和業績指引超出預期，並宣布將裁員近4000人，股價飆升13.41%。此外，路透社報導稱，美國已批准約10家中國公司購買輝達的H200晶片，輝達上漲4.4%。

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中東衝突持續，油價居高不下，投資人對通膨的擔憂依然加劇，據白宮官員透露，伊朗問題是美國總統川普和中國國家主席習近平週四峰會的主要議題，雙方一致認為荷姆茲海峽必須保持開放。

經濟方面，美國4月零售銷售增速較3月放緩，反映伊朗戰爭推升汽油價格，可能影響到消費者的消費意願，本週一系列通膨報告顯示，能源成本飆升的風險可能會蔓延至其他商品和服務，使得人們對聯準會近期降息的希望破滅。

道瓊工業指數上漲370.26點或0.75%，報50063.46點。

那斯達克指數上漲232.88點或0.88%，報26635.22點。

S&P 500指數上漲56.99點或0.77%，報7501.24點。

費城半導體指數上漲55.80點或0.46%，報12073.78點。

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