金控4月賺逾千億 累計獲利寫史上同期新高、年增近8成

台新新光金4月獲利77.9億元，前4月獲利288.5億元，EPS為1.12元。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2026年4月13家金控自結獲利全出爐，在資本市場熱絡的帶動下，整體金控單月稅後盈餘突破千億，來到1033億元，由於去年同期受全球股災衝擊、基期低，因此年成長達4.5倍；今年前4月整體金控累計稅後盈餘2914.88億元，創歷史上同期新高，也較去年同期成長近8成。

金控4月獲利成長，主要受惠台股表現暢旺，帶動證券業成交量大幅攀升，業務手收水漲船高；保險業則適時處分金融資產，資本利得大幅挹注獲利；銀行業存放款利差穩步擴張，加上財富管理業務手續費收入成長，成為穩定獲利的核心支柱。在多重利多因素加持下，推升金控業的4月獲利表現。

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整體金控前4月累積稅後盈餘2914.88億元，年增79.65%，超越2021年同期2475.37億元的紀錄，成為史上新高。包括富邦金、元大金、中信金、台新新光金、永豐金、凱基金、玉山金、兆豐金、華南金、合庫金等10家金控前4月累計獲利也都創同期新高。

在個別公司的表現上，富邦金4月稅後盈餘為388.2億元，創史上最強單月紀錄；累計前4月獲利720.8億元；每股稅後盈餘（EPS）5.15元，順利奪下單月、累計獲利及EPS三冠王。排名居次的是國泰金4月稅後盈餘142.7億元，創歷年同期新高，累計稅後盈餘達459.3億元，EPS為3.12元；包括銀行、產險、證券與投信等子公司累計稅後盈餘都創歷年同期新高。

台新新光金4月獲利77.9億元，前4月獲利288.5億元，EPS為1.12元，單月獲利和累計獲利均居第三位；銀行子公司和證券子公司的累計稅後盈餘都創同期新高。而在股市交易熱絡與資本市場活絡帶動下，元大金4月自結稅後盈餘達75.04億元，累計稅後盈餘219.13億元，較去年同期成長145%，EPS為1.64元，每股獲利表現居第三。#

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