王道銀Q1稅後淨利年增逾4成 EPS0.28元 Q2展望審慎樂觀

王道銀首季EPS 0.28元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕王道銀（2897）2026年第1季個體淨收益20.38億元，個體稅後淨利7.66億元，EPS0.28元，因轉投資的中華票券獲利成長、日盛台駿虧損減少，挹注獲利推升全行稅後淨利較去年同期成長43%。王道銀行總經理李芳遠表示，對2026年第2季後的業務展望保持審慎樂觀，已向金管會申請財管2.0執照，未來取得執照後，將在年底前申請進駐高雄專區，服務內容將從財富管理提升為全方位的「財富規劃」。

王道銀行今（14）日召開2026年度第一季線上法人說明會，王道銀行2026年第一季合併總資產達7149億元，較2025年底成長2%；第一季合併淨收益為新台幣31.7億元，較去年同期成長35%；第一季合併稅後淨利新台幣12.32億元，較去年同期成長49%。在主要子公司方面，中華票券2026年第一季稅後淨利為新台幣6.4億元，較去年同期成長61%；美國華信銀行2026年第一季稅後淨利為新台幣0.89億元，較前一年減少2%。

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在個體財報表現方面，王道銀行2026年第一季個體總資產為新台幣4303億元，較2025年底成長3%，淨收益新台幣20.38億元，較去年同期成長21%；個體稅後淨利為新台幣7.66億元，較去年同期成長43%，每股稅後盈餘（EPS）為新台幣0.28元，較去年同期成長47%。其中，若扣除轉投資收益，2026年第一季銀行本業淨收益為新台幣17.77億元，較去年同期成長13%，本業稅前淨利為新台幣6.16億元，較去年同期成長12%。

王道銀行總經理李芳遠表示，王道銀行2026年第一季獲利表現亮眼，成長主要來自於銀行本業持續優化存款結構、提升利息淨收益，2026年第1季NIM（淨利差）已較去年同期成長3個基本點（bps），達到1.02%。由於香港與澳洲OBU的利差表現較佳，預期第2季後NIM仍有機會逐步成長。同時受惠於子公司中華票券因資金成本下降，帶來大幅成長，以及轉投資租賃事業的止跌回穩。

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