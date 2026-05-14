帶6歲兒訪中 馬斯克親曝兒子正在學普通話

馬斯克跟著川普訪中，還了6歲的小兒子。（圖取自李老師不是你老師 X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克隨同美國總統川普訪問中國，還帶著6歲的小兒子同行。「李老師不是你老師」在社群平台PO文指出，54歲的馬斯克此行帶上6歲的小兒子，照片顯示小兒子穿著一件中國風上衣。隨後，馬斯克也在X上，用中文回覆「李老師不是你老師」的貼文，親曝「我的兒子正在學習普通話」。

「李老師不是你老師」在社群平台PO文稱，5月14日上午，馬斯克與蘋果CEO庫克、輝達CEO黃仁勳等十餘名美方商界代表一起進入中美元首會談現場。

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比較引人注目的是，54歲的馬斯克此行帶上6歲的小兒子，照片顯示小兒子穿著一件中國風上衣。

這篇PO文隨後引來馬斯克留言，用中文回覆「李老師不是你老師」的貼文，親曝「我的兒子正在學習普通話」。「李老師不是你老師」則回馬斯克「可以讓他多看我的X，了解真實的廣大中國普通人的生存境遇。」

網友紛紛留言稱，「多看看李老師發的中國，看看中國是什麼逼樣，告訴一下習近平」、

「伊隆馬竟然在評論區，老馬在習主席那裡參加著國宴呢，結果卻出現在習主席恨得牙癢癢要跨國鎮壓的李老師這裡，有種奇妙的關聯」「這輩子沒想過李穎和老馬同框」等。

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