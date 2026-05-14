伊朗戰爭帶動油價大漲！美國PPI、CPI飆高 通膨壓力驟升

受伊朗戰爭導致能源成本飆升，美國4月生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）雙雙飆高。圖為美國邁阿密1處加油站顯示汽油價格。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕受伊朗戰爭導致能源成本飆升影響，美國4月生產者物價指數（PPI）大幅上揚，創逾3年來最高，而日前公布的美國4月消費者物價指數（CPI）也因能源價格大漲，創3年來最高。PPI數據可能強化美國聯準會（Fed）官員的看法，由中東衝突引發的能源價格上揚，已開始蔓延至經濟的其他部門。

美國勞工統計局（BLS）表示，4月PPI年增6%，創2022年12月以來最高，也遠高於3月的漲幅4%；排除食品和能源的4月核心PPI年增5.2%，創逾3年以來單月最大漲幅。

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日前公布的美國4月消費者物價指數（CPI）也因汽油價格飆漲，較去年同期上漲3.8%，較3月的3.3%大幅攀升，也創2023年5月以來最高。

由於美國和伊朗達成的停火協議極為脆弱，中東衝突沒有結束的跡象，其他商品和服務可能變得更加昂貴，因企業尋求將高能源和運輸成本轉嫁出去。PPI數據可能強化Fed官員的看法，由中東衝突引發的能源價格上揚，已開始蔓延至經濟的其他部門。

高頻經濟公司（HFE）首席經濟學家溫伯格（Carl Weinberg）表示：「這份報告將觸發Fed的警鈴，引發有關負擔能力的政治辯論。這個數字顯示，能源價格上漲確實正在滲入生產商層面的核心價格中。」

BLS表示，4月包括燃料在內的商品價格漲幅創下2022年以來最高，其中能源價格上漲7.8%，3月的漲幅更達8.5%。4月服務價格上漲1.2%，為4年來最大漲幅，其中，運輸和倉儲服務價格上漲5%。4月卡車運費暴漲8.1%，為2009年以來最大漲幅。

美國總統川普將抑制物價列為施政主軸，但自他去年1月重返白宮以來，除了部分商品外，整體物價始終未能大幅回落，隨著今年11月期中大選逼近，居高不下的通膨勢必成為川普和共和黨最頭痛的問題。

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