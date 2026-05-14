MS&AD完成收購霸菱18％股權 打造策略合作新布局

MS&AD保險集團控股株式會社已完成收購霸菱18%的股權。（圖由霸菱資產管理公司提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國萬通（MassMutual）及其環球另類資產管理附屬公司霸菱今宣布，MS&AD保險集團控股株式會社已透過其附屬公司、日本領先保險公司三井住友海上火災保險株式會社（MSI）完成收購霸菱18%的股權。

隨著本次交易順利完成，霸菱與美國萬通共同迎來一位同樣致力於長遠成功的策略合作夥伴。MS&AD將透過提供增長資本及資產，以支持霸菱的增長策略。霸菱亦將以較高比例的份額管理MS&AD的一般投資帳戶，憑藉其在信貸、實物資產、資本解決方案及新興市場領域的投資實力，進一步強化該保險集團的投資組合。

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霸菱主席兼行政總裁Mike Freno表示，非常高興MS&AD與美國萬通並肩成為霸菱的股東，並相信這種一致的股權結構將帶來關鍵的策略優勢。我們的架構結合長期投資本金，賦予足夠的規模和穩定性，能夠跨越市場週期進行投資、拓展投資能力，並為客戶提供多元化的解決方案。

作為策略合作的一部份，MSI將委任一名董事加入霸菱董事會，並將借調多名MS&AD團隊成員至霸菱各業務以進行交流與合作。

MS&AD代表董事、總裁兼首席執行官舩曵真一郎（Shinichiro Funabiki）表示，期待與美國萬通及霸菱緊密合作，投資於全新與現有策略，進一步優化投資組合，並滿足我們作為環球保險公司的持續需求。

美國萬通將繼續持有霸菱82%的股權及相關控股權。霸菱亦將持續管理美國萬通大部份的一般投資帳戶，並維持作為其獨立附屬公司的營運模式，其日常營運、投資流程、投資委員會架構及投資策略均保持不變。

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