好羨慕！95％的錢全買這檔記憶體賺爆 他身家直逼2億對帳單曝光了

SK海力士業績及股價表現亮眼。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於AI浪潮，記憶體大缺貨，價格漲不停，相關個股業績搶搶滾，股價暴漲，其中三星電子與SK海力士股價今年一路狂奔，投資人樂翻。韓媒披露，1位日本投資人將95%的資金全砸下買SK海力士，迄今報酬率達720%，持有的SK海力士股票價值來到9.9369億日圓（約台幣1.99億），這名投資人還在社群平台曬出對帳單，吸引逾56萬名網友朝聖。

韓媒《中央日報》報導，南國半導體股票的強勁表現提升了海外散戶對南韓股市的興趣。近日，一位日本投資者因集中投資SK海力士，財富暴增8倍，手上持有的SK海力士股票的價值來到9.9369億日圓，引發廣泛關注。

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這名投資人在社群平台X上發文稱，「總資產達到10億日圓！兩年前，其 95%的資產集中投資於 SK 海力士，如今資產增長 8 倍，謝謝 SK海力士。」他還曬出對帳單，作為佐證。

報導說，這名幸運的投資人是程式設計師，擁有10年的投資經驗。根據其公開的證券帳戶截圖顯示，他持有的SK海力​​士股票價值約為9.9369億日圓，投資回報率高達720%。

報導指出，2024年6月，這名投資人買SK海力士時，韓國綜合股價指數（KOSPI）約在3200點左右，SK海力士的股價約20萬韓元。此後，KOSPI指數波動較大，去年4月一度跌至2028點，但此後漲幅超過三倍。同樣，SK海力士的股價也一度跌至約16萬韓元，此後上漲超過10倍。

報導強調，與去年同期相比，外國人在南韓主要證券公司開設的新帳戶數量近期成長超過70%。據證券業稱，雖然過去透過ETF進行投資佔多數，但來自日本和中國的散戶對購買三星電子、SK海力士和現代汽車等大型藍籌股的諮詢量激增。

這篇PO文迄今已吸引56萬多人瀏覽，很多人超羨慕，還有網友問他是否考慮提早退休，他回應稱「目前工作並不難，也蠻有趣的，所以我沒怎麼考慮過辭職的事。不過，如果以後覺得無聊了，我覺得隨時辭職也沒問題。」

1名日本投資人曬出對帳單，投資SK海力士報酬率驚人。（圖取自@esheep）



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