00403A買盤過熱致溢價飆高 金管會督促強化造市

「主動統一升級50（00403A）」12日掛牌上市，吸引投資人瘋搶，導致溢價過大。金管會表示，會請證交所加強督促投信業者和流動量供給者，強化造市功能和彌平溢價幅度。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕統一投信旗下的主動式ETF「主動統一升級50（00403A）」12日掛牌上市，吸引投資人瘋搶，導致溢價過大。金管會今天表示，會請證交所加強督促投信業者和流動量供給者，強化造市功能和彌平溢價幅度，同時也將督促投信以公開資訊方式提醒投資人溢價情況。

00403A掛牌首日交易量約420萬張，統一投信官網更一度因流量大量湧入而癱瘓當機，也使得溢價幅度高達5.57%。對此，證期局副局長黃厚銘今天表示，出現3%以上的高風險溢價，會請證交所加強督促投信業者流動量提供者，強化造市功能來彌平折溢價，也會透過公開資訊方式，提醒投資人注意溢價。

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黃厚銘也提到，經過了解，當天6家造市商積極從投信申購ETF並在市場上直接賣出，高達00403A整體成交量的6成，顯示造市商盡力提供流動量，達到造市功能，但因為當天買盤過大，還是出現高額的溢價。對此，已請證交所進行檢討並研議「精進造市措施」，進一步讓造市功能充分彌平折溢價情況。

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