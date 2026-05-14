兆豐金前4月獲利142.54億元 單月、累計雙創歷史新高

兆豐金前4月獲利142.54億元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）今日公告4月自結獲利，因銀行及證券子公司4月獲利亮眼，兆豐金4月稅後獲利48.57億元，累計前4月稅後獲利142.54億元，較去年同期101.82億元年增4成，單月及累計獲利雙雙創下歷史同期新高，EPS為0.96元。

觀察各子公司表現，兆豐銀行4月稅後獲利33.76億元，較去年同期的21.60億元、年增56%；累計前4月稅後獲利104.56億元，較去年同期93.62億元年增11.69%。獲利成長的主因，除了財務操作得宜，手續費淨收益大幅成長功不可沒。

請繼續往下閱讀...

去年4月單月虧損1.67億元的兆豐證券，今年則受惠於台股頻創新高，交易量暴增，帶動經紀手續費成長，4月稅後獲利10.79億元，累計前4月稅後純益24.25億元，是去年0.91億元的25倍。兆豐金分析，證券獲利爆衝的主因，在於自營業務及承銷部位操作得宜，貢獻獲利倍增功不可沒。

兆豐票券4月稅後獲利2.91億元，累計前4月稅後獲利11.18億元、年增44.4%。兆豐產險4月稅後獲利1.09億元，累計前4月稅後獲利3.41億元，因今年保險業實施IFRS 17，兆豐產險追溯調整去年獲利數字為2.91億元，今年獲利表現較去年同期年增17.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法