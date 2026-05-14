國家儲能檢測中心冒煙 經部：執行大型燃燒試驗「安全無虞」

民眾指出國家儲能系統檢測中心冒出濃煙，經濟部標準局說明，此次檢測是在執行大型燃燒測試，執行前已通知消防單位，依標準作業程序啟動安全監控及排煙處置機制。（民眾提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體報導位於苗栗的國家儲能系統檢測中心冒煙，經濟部標準檢驗局今（14）日說明，這次檢測是針對業者送測電池機櫃樣品進行燃燒測試，燃燒後產生濃煙是大型燃燒測試可能發生的現象，執行前已通知消防單位，並依標準作業程序啟動安全監控及排煙處置機制，現場並無人員受傷情形，相關設備亦未受損，檢測中心仍可持續提供檢測服務。

經濟部標準局說明，國家儲能系統檢測中心是辦理儲能系統及相關電池產品安全測試的專業試驗室，這次是依據國家標準執行大型燃燒安全測試，測試目的在於模擬電池熱失控情境，強制讓電池進入熱失控狀態，觀察其失控後的燃燒火勢及發煙情形，並進一步轉換為相關科學數據與參數，以作為後續儲能產品消防安全設計及風險管理的重要依據。

請繼續往下閱讀...

標準局強調，該項試驗是在專用燃燒試驗室內進行，試驗室牆體厚度達50公分，並具備完整防火安全設計；測試時亦模擬實際儲能貨櫃裝置情境，在樣品周遭加裝耐燃石膏板進行防護，因此本次事件未對試驗設備造成損害，檢測中心功能及後續檢測服務均不受影響。

相關新聞請見：

疑鋰電池實驗持續高溫 苗栗「國家儲能系統檢測中心」竄濃煙

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法