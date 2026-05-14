巴菲特、愛因斯坦都說了！億萬富翁「後悔沒早點知道」的10個理財決定

股神巴菲特認為，投資股票時，不該只盯著股價漲跌，而是應該真正理解這家公司在做什麼。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「如果早知道就好了」這句話，幾乎每個人在長大後都曾深有感觸。尤其在理財世界裡，許多年輕時做出的財務決定，往往會在未來帶來巨大差距。即使是頂尖富豪與財經專家，也都坦言，若能早點懂得某些金錢觀念，人生可能會更加不同。外媒整理以下多位成功人士、億萬富翁最希望年輕時就知道的理財建議。

1.畢業後，找「能邊工作邊學習」的工作：億萬富豪、知名節目《創智贏家》（Shark Tank）投資人Mark Cuban曾表示，剛畢業時最重要的，不是薪水多高，而是「是否能從工作中學到東西」。他認為，比起繼續花錢念書，如果能一邊工作、一邊學習真實世界的商業能力，價值更高。

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2.除非是長期投資，否則不要輕易負債：投顧公司Hightower Advisors前執行長Elliot Weissbluth指出，真正值得背負的債務，是能帶來長期回報的投資。例如學貸，可能幫助你獲得更高薪工作；房貸則可能讓資產增值。但如果是為了買車、精品、3C產品而借錢，往往只會讓財務狀況愈來愈糟。

3.投資股票時，要把自己當成「買下一家公司」：股神巴菲特（Warren Buffett）認為，投資股票時，不該只盯著股價漲跌，而是應該真正理解這家公司在做什麼。他強調，若你是「聰明地投資一家企業」，長期來看自然會賺錢。巴菲特也主張長期持有，他曾說過一句經典名言「我們最喜歡的持有期間，是永遠。」

4.一定要準備緊急預備金：Patrón龍舌蘭共同創辦人John Paul DeJoria表示，在創業或投資前，應先存好至少6個月生活費的緊急預備金。因為一旦發生突發狀況，若沒有現金緩衝，很容易被迫舉債，甚至動用退休金，進一步破壞長期財務規劃。

5.年輕時最值得投資的，是你的職涯：金融公司Wealthfront執行長Adam Nash認為，20多歲時，最重要的投資其實不是股票，而是「自己的職涯」。他建議年輕人加入高速成長中的公司，因為長遠來看，「你加入什麼公司」，往往比一開始拿多少薪水更重要。

6.就算沒錢投資，也該先學投資：《How Rich People Think》作者Steve Siebold坦言，他後悔自己20多歲時，沒有更早研究股票與投資知識。他認為，很多人等到有錢才開始學投資，但其實應該反過來。若在真正投資前沒有建立基礎觀念，很容易因錯誤操作賠上真金白銀。

7.想看懂企業，就必須懂會計：巴菲特也曾強調，即使不當會計師，也應該理解基本會計原理。因為只有看得懂財報，才能真正理解一家公司是否值得投資，而不是盲目跟風熱門股票。

8.人生與職涯，從來不是一條直線：前Meta營運長Sheryl Sandberg認為，年輕人最大的錯誤之一，就是試圖替人生畫出一條完美直線。她建議，人生應同時擁有「長期夢想」與「18個月短期計畫」，並勇敢挑戰那些讓自己感到害怕的事。

9.如果存錢不痛苦，代表你存得還不夠：財經網站Financial Samurai創辦人Sam Dogen曾在34歲提前退休。他表示，如果每月存錢沒有讓你感到「有點痛」，通常代表還能再存更多。他認為，提高儲蓄率，才能真正加快財務自由速度。

10.複利，是世界第八大奇蹟：愛因斯坦（Albert Einstein）曾被引用一句名言：「複利是世界第八大奇蹟。」理財專家指出，越早開始投資，複利效果就越驚人。假設年報酬率8%，25歲開始每月投入約285美元，退休時就可能累積100萬美元；但若拖到40歲才開始，每月則得投入超過1000美元，差距相當巨大。

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