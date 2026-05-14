能源署光電窗口連到外送茶？數發部：網域未續約、非遭駭

經濟部能源署的「太陽能光電單一服務窗口」網站今日遭PTT網友發現，連結竟導向「外送茶」網站，引發熱議。（翻攝自批踢踢）

〔記者邱巧貞／台北報導〕經濟部能源署的「太陽能光電單一服務窗口」網站今（14）日上午遭PTT網友發現，連結竟導向提供性服務的「外送茶」網站，引發網路熱議。不少網友湧入批踢踢留言揶揄，戲稱是「太陽光電外送茶」、「真正的用愛發電」，讓事件迅速成為今日熱門話題。

隨後又有網友發現，包括經濟部能源署、水利署、國發會、環境部，以及高雄市、彰化縣政府等網站中的「太陽光電單一服務窗口」連結，也都出現相同情況。部分網友推測，可能是相關網址到期後未妥善續約或交接，才遭他人接手使用，並呼籲相關單位盡快釐清原因。

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對此，台灣綠黨共同召集人甘崇緯也發文批評，政府許多部會的資訊安全管理相當鬆散，竟連國家級單位的網域名稱都沒有定期續約與維護，直到網友爆料後，才緊急以「停止解析」方式阻擋國內瀏覽。

對此，數位發展部資通安全署表示，今（14）日接獲經濟部能源署通報官網出現異常，經查官網內之活動網站因網域未續約而失效，被其他業者註冊，網站系統並未遭到駭侵。

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