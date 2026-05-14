Gogolook首季EPS1.64元 單季賺贏2025全年

展望2026年，Gogolook將持續利用AI訓練數據模型，讓獲利延續去年第四季的高檔水準。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕防詐軟體Whoscall開發商Gogolook（6902）首季每股盈餘（EPS）1.64元，單季賺贏2025全年的1.58元。管理層今天表示，公司目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，推動獲利能有跳躍式的成長。

Gogolook第一季營收3.03億元，季增1%、年增27%，毛利率89.1%，季增0.2個百分點、年增0.7個百分點，營益率18.1%，季增5.8個百分點、年增13.9個百分點，歸屬母公司淨利5800萬元，季增26%、年增600%，每股盈餘1.64元，季增25%、年增531%。

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Gogolook分析第一季營收結構，消費者防詐方面的數位廣告業績和去年相較成長34%、佔營收比重36%，主要受惠於團隊進行廣告價格優化的效益逐漸發揮。訂閱收入受惠於海外市場擴張、新推出的多人訂閱方案和電信商多元支付通路，持續成長，業績年增15%，佔營收比重30%。金融科技服務方面，主要受惠於新服務JUJI招財麻吉皆快速成長，業績年增31%，佔營收比重27%。企業端防詐需求持續強勁，業績年增27%，佔營收比重7%。

展望2026年，Gogolook將持續利用AI訓練數據模型，讓獲利延續去年第四季的高檔水準，消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務將同步擴張，其中，「JUJI 招財麻吉」在AI風控、獲客驅動下推動高成長，帶動整體金融科技服務整體營收占比攀升至約三成。此外，自2020年起開展的金融科技服務今年可望首度轉盈，連同持續貢獻高獲利率的防詐服務，兩大服務皆可望達成獲利。

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