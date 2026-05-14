圓剛續拓AI影像商機 商業、產業應用雙路並進

圓剛今日舉辦法說會。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕影像與邊緣AI解決方案品牌圓剛（2417）今日指出，公司正逐步轉型為結合AI影音串流、邊緣AI（Edge AI）與AI視覺辨識的整合平台公司，透過「消費商業運用穩定獲利」與「產業運用AI高成長擴張」雙引擎架構，建立下一階段成長動能。

圓剛第一季8.93億元，毛利率58%，季增1.7個百分點、年增1.9個百分點，稅後淨利3500萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.28元；另今年前4月累計營收達12.24億元，年增18.5%。

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圓剛指出，消費商業運用市場已從過去單純遊戲直播，逐步擴展至創作者經濟，包括影音創作者、數位教師、專業內容創作者與直播帶貨等應用場景。隨著短影音、多平台直播與商業直播需求持續成長，市場對高品質影音擷取、多機位切換與長時間穩定直播設備需求快速提升。

此外，在日系遊戲機大廠任天堂（Nintendo）新機Switch 2上市後，帶動擷取盒與相關影音產品需求提升，進一步推升市場占有率與創作者相關產品銷售動能。

針對創作者市場，圓剛持續推動創作者生態成長策略，從行動創作者、內容升級創作者，到專業直播工作者與多機位專業製播中心，建立完整直播工作流與升級生態。圓剛強調，不只是提供單一直播產品，而是打造從入門創作到專業直播製播的完整創作者工作流程生態系。

而在產業運用市場方面，圓剛表示，AI市場正從模型訓練逐步走向真實世界部署，帶動機器人、AI視覺辨識、智慧城市、自主移動機器人與無人機等邊緣AI應用快速成長。

圓剛持續深化輝達（NVIDIA）Jetson生態布局，並定位自身為「Jetson系統感知影音前端整合服務供應商」，透過影像擷取、鏡頭整合、應用層開發套件整合與遠端管理等能力，協助客戶縮短AI導入與部署時程。

目前，圓剛已從過去單純載板與硬體整合，進一步延伸至概念驗證（POC）與軟硬體整合服務、各式鏡頭驅動整合、應用層開發套件整合服務，以及遠端管理與系統遠端更新維運服務，並積極布局機器人、物理AI與無人機巡檢等應用領域。

圓剛指出，目前正進入AI系統平台投資期，產業運用業務由過去載板生意，逐步轉向高運算力AI系統平台與解決方案整合市場。雖然短期內因平台投入與專案型收入增加，對毛利率帶來階段性壓力，但圓剛正透過產品平台標準化、解決方案整合服務與專案規模化擴張，持續優化長期獲利結構。

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