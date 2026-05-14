下一個被取代是你？外媒揭「9大職業」未來10年內恐消失

外媒點名預計10年內消失的9種瀕危職業。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管整體就業市場仍持續成長，但在自動化、生成式AI與電商快速發展下，部分職業正以驚人速度消失。美國財經媒體報導，根據美國勞工統計局（BLS）預測，未來10年內，多種傳統工作將大幅萎縮，部分甚至可能逐漸退出市場。專家指出，對部分勞工而言，及早轉職、學習新技能，可能比等到工作消失後再應對更重要。以下是預計在2034年前衰退最明顯的9種工作。

1.收銀員：預估至2034年減少31萬3600個職缺。自助結帳機已成為超市、服飾店與餐廳的常態，愈來愈多人選擇自行掃碼付款，而非透過人工結帳。此外，Uber Eats、DoorDash與網購盛行，也讓消費者愈來愈少接觸實體收銀員。

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2.一般辦公室文員：預估減少17萬7800個職缺。生成式AI與自動化工作流程，正逐漸取代資料輸入、接聽電話、排程與文件處理等行政工作。隨著電子文件、智慧電話系統與辦公軟體普及，企業對文員需求正持續下降。

3.資料輸入員：預估減少3萬6700個職缺。雖然總數不如其他產業龐大，但該職業10年內預估萎縮幅度高達25.9%。AI在資料輸入速度與準確度上遠超人工，也使企業逐漸不再需要大量人力處理重複性資料工作。

4.客服人員：預估減少15萬3700個職缺。AI客服聊天機器人與智慧語音系統，正逐步接手大量基礎客服工作。不過，部分企業仍認為真人客服能提供更高品質體驗，因此相關工作不會完全消失，但人數將明顯下降。

5.銀行櫃員：預估減少4萬4900個職缺。如今許多民眾透過手機App即可完成轉帳、存款與支票存入，不再需要親自前往銀行。ATM與線上銀行普及後，實體銀行據點與櫃員需求持續減少。

6.薪資與工時管理人員（Payroll and Timekeeping Clerks）：預估減少2萬7000個職缺。隨著薪資、會計與記帳軟體功能日益完整，許多企業已能自行完成薪資作業。未來企業可能僅保留少數專業人員，整體薪資管理團隊規模將持續縮小。

7.零售銷售人員：預估減少1萬1000個職缺。疫情後，消費者更加習慣網購與自助結帳，實體零售業人力需求持續下降。專家認為，電商的成長趨勢短期內不會逆轉。

8.保險理賠調查與審核人員（Claims Adjusters, Examiners, and Investigators）：預估減少1萬8900個職缺。AI現在已能分析車禍或財產損害照片，並自動估算理賠金額，大幅減少人工審核需求。不過，BLS預估該領域每年仍會有一定數量職缺，因此並非完全消失。

9.郵政服務人員：預估減少2萬2900個職缺。電子郵件與數位通訊普及後，傳統郵件量長年下降。同時，自動分揀與掃描系統愈來愈成熟，也降低郵局對人工處理郵件的需求。未來部分人員可能轉向專職配送，但新進郵差需求預估將減少。

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