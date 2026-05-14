重建中心升遷案遭爆黑箱 勞動部：內部公開遴選 作業文書均可查核

勞動部轄下財團法人職業災害預防及重建中心內部人事升遷案，再遭爆料質疑有黑箱作業情形。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕媒體爆料，勞動部轄下財團法人職業災害預防及重建中心內部人事升遷案，遭質疑有黑箱作業情形，勞動部今日回應表示，重建中心各項人事招聘及內部甄選作業，一向都依照既有規範及公開透明原則辦理。不但內部符合資格員工可自行投遞履歷參與甄選，甄選過程公開透明非任一主管可決定，因涉個人資料保護，人事公文一向以密件方式辦理，呼籲外界不宜過度臆測或不當連結。

勞動部今日表示，針對爆料者指控的重建中心升遷案，此次相關職缺，是因114年12月22日組織編制調整後產生的遞補需求，為鼓勵內部同仁爭取升遷、提升士氣，因此採內部遴選方式辦理。

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勞動部指出，相關職缺公告均刊登於中心內部系統，符合資格且有意願的同仁，都可以依程序自行投遞履歷參與甄選。整個流程從公告、資格審查、面談評選到最後錄取，都依既定程序辦理，並由評選委員依照專業能力、工作經歷、職能條件及職務需求進行獨立評估，並非由執行長或任何單一主管個人決定。

勞動部強調，整體評選過程重視公平、專業及一致性，相關會議紀錄與作業文件也都依規定完整留存，可供主管機關查核。

另外，針對媒體報導人事公文以密件方式處理一事，因人事案件本來就涉及個人資料保護，依相關法令及一般行政實務慣例，向來都是以密件方式辦理，以保障當事人權益及資料保密。這屬於例行性的通案作業程序，外界不宜因此做過度臆測或不當連結。

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