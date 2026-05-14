廣宇分散訂單成本 看好第二季營運大幅改善

廣宇預期在上述管理措施的協助下，第二季營運可望大幅改善，回歸獲利。（廣宇提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠廣宇（2328）今日舉辦法人說明會，說明第一季因客戶遞延出貨及銅價上漲導致營收與利潤率下滑出現虧損，針對以上影響營運因素，公司已要求客戶共同分攤訂單遞延相關成本，並與客戶協商報價以反映銅價波動成本壓力。預期在上述管理措施的協助下，第二季營運可望大幅改善，回歸獲利。

展望2026年，廣宇持續預期在AI伺服器出貨放量與AFM技術落地的「雙引擎」帶動下，開啟高成長週期，全年營收維持較去年呈現雙位數成長的目標。針對AFM（無軛軸向磁通電機）產品的落地布局，產品應用將由重電應用發電廠空冷島起手，預估今年底前有營收貢獻，進而將具備高毛利屬性的AFM產品線迅速由成本中心轉變為利潤貢獻者，進而提升公司整體的獲利率。

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廣宇指出，公司憑藉母集團鴻海（2317）唯一馬來西亞產能的地緣優勢，成功切入AI伺服器市場，藉此提供中國境外的產能替代方案，成為爭取歐美客戶訂單的核心優勢。此業務不僅能提供即時的營收貢獻與提高產能利用率，更為公司帶來穩定的獲利與強勁的現金流，以支應未來投資與併購所需。

廣宇科技指出，未來將持續以「3S （延伸Stretch、轉向Shift、擴張Scale）」策略推動企業轉型，期許從2026年起維持平均20%以上的年營收成長率，並目標在2030年於全球機器人市佔率突破5%，讓機器人與其他新業務貢獻廣宇50%以上的營收與獲利。

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