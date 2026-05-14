輝創縮減低毛利產品 東南亞點燃成長引擎

車用電子大廠輝創電子（6722）總經理江世豐強調，泰國廠去年完工啟用，迎來中國電動車品牌紛紛進入東南亞市場，需要尋找對應的汽車安全配備廠商，成為輝創的機會。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕車用電子大廠輝創電子（6722）總經理江世豐強調，泰國廠去年完工啟用，迎來中國電動車品牌紛紛進入東南亞市場，需要尋找對應的汽車安全配備廠商，成為輝創的機會，且輝創的AI camera在機車、汽車及商用車皆有對應客戶，預計2~3年內營收貢獻將發酵。

輝創第一季營收12.39億元，年減4.6%，稅後淨利約2984萬元，年減20.4%，每股盈餘0.34元，獲利較去年同期下滑，主要是今年1月上市產生一次性費用，加上員工激勵支出墊高費用所致，第三季起有機會出現比較明顯的成長。

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輝創市場以中國、台灣、美國與東南亞為主，江世豐表示，輝創已針對各市場進行調整，中國營收比重將控制在3成以下，泰國廠目前營收比重約11.5%，由於市場出現比較有利的變化，明年營收比重將攀升至15%，甚至更高。

台灣市場經過產品組合調整，訂單體質已轉變，二輪的機車產品會逐步放量。輝創目前仍以倒車雷達仍為主力，占比約72%，其餘包括攝影鏡頭系統、盲區偵測系統與汽車防盜產品，並持續朝高階駕駛輔助與智慧感測系統整合發展。

目前輝創電子將聚焦開發「邊緣AI智慧感知平台」：透過Edge AI車端即時運算，可降低中央主機負荷，並提升主動安全系統反應速度，應用在多個場景與功能。此外，盲區偵測系統（BSD）受益於法規驅動，其高毛利特性預期將成為未來獲利重要動能。

針對全球產能布局，輝創泰國新廠正式成為東南亞生產與研發核心基地。泰國廠不僅具備近距離供應OEM客戶之在地化優勢，更能規避特定區域貿易障礙。

江世豐強調，公司結合高門檻車規能力與多元感測技術，布局成長型市場，強化智慧車用領域競爭優勢；未來成長動能聚焦ADAS法規需求、歐日市場 BSIS/MOIS/CMS 規範，以及二輪載具BSD與智慧鑰匙應用，擴大全球市場滲透率。

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