太慘了！三星工會罷工在即 韓媒爆損失恐達2.1兆

三星工會計劃自21日起發動罷工。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒14日報導，三星工會計劃自21日起發動罷工，申請參加罷工的人數已超過4.3萬人，導致三星半導體產線全面停擺的可能性大大增加。在最糟糕的情況下，如果生產流程完全停滯，損失預計將達到驚人的100兆韓元（約台幣2.1兆）。

《Hank Yung》報導，為防止在工會總罷工前一週出現生產中斷，三星電子已進入緊急狀態。因為參與罷工的人數已超過4.3萬人，半導體生產線全面停產的可能性增加。

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業內人士透露，三星電子已開始限制新晶圓的進料量，從今天起減少產量，並對HBM（高頻寬記憶體）等尖端製程進行生產調整。

由於半導體製造流程的特殊性，一旦停產，重啟生產需要耗費大量時間和成本。尤其值得注意的是，這次罷工凸顯嚴重的勞動力短缺，引發外界對技術工人短缺導致的品質問題，可能對全球供應鏈造成致命打擊的擔憂，其影響遠不止於產量下降那麼簡單。

問題在於，即使罷工結束，後遺症仍將持續。KB證券研究主管金東元（音譯）預測，罷工結束後，重啟自動化生產線和恢復正常生產還需要兩到三週時間，實際的生產中斷恐持續一個多月。

業界評估，若罷工強行進行，將導致至少 10 兆至 20 兆韓元（約台幣2100億至4200億）的損失。如果發生最糟的情況，即產線全面停擺，預計損失將是天文數字，達到 100 兆韓元。

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