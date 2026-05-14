寶成第一季淨利大增 每股賺0.76元

寶成首季每股盈餘則為0.76元。（取自寶成官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕寶成（9904）今天公布第一季合併營收為630.92億元，稅後淨利為22.3億元，每股盈餘則為0.76元，較去年同期增加0.72元。

寶成第一季合併營收為630.92億元，較114年同期670.30億元減少39.38億元，年減5.9%，主要由於全球政經情勢複雜多變，致鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，然運動用品零售及批發業務銷售表現則相對平穩。

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鞋類製造業務繼續作為115年第一季合併營業收入之主要來源，雖產品組合變化帶動平均售價小幅提升，惟因總體經濟不確定性仍存，品牌客戶下單趨於審慎，致該業務營業收入較114年同期減少39.81億元，年減9.1%，合併營收占比降至63%。

運動用品零售及批發業務方面，終端消費市場瞬息萬變，藉由持續提升營運效率，115年第一季以人民幣計之整體銷售年減1.1%，跌幅已見收斂，以新台幣計之營收則較114年同期略增0.23億元，合併營收占比提升至36.6%。

寶成第一季合併營業毛利為139.7億元，較114年同期減少16.42億元，年減10.5%，合併營業毛利率由114年同期的23.3%降至22.1%，主要係因鞋類製造業務短期訂單需求波動，加以115年印尼開齋節假期提前，並與中國及越南地區農曆新年重疊，對生產排程造成影響。且人工成本持續上漲，致使產效承壓；另一方面，運動用品零售及批發業務持續強化庫存及折扣管控，部分抵銷前述不利影響。

營業外收入第一季採用權益法認列之投資收益為17.68億元，較114年同期增加25.77億元；其中，認列直、間接持股18.09%之南山人壽相關轉投資收益為14.09億元，較114年同期增加27.38億元。

此外，淨外幣兌換損失增加3.02億元、金融商品評價損失增加1.31億元等，故第一季合併營業外淨收益為18億元，較114年同期增加19.87億元。帶動寶成第一季稅後淨利為22.3億元，較114年同期增加21.01億元，每股盈餘為0.76元，較114年同期增加0.72元。

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