藥華藥首季4財務指標同步創高 EPS達5.79元

藥華藥首季獲利創新高，EPS達5.79元。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）今舉行法說會同步公告首季財報，受惠旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg全球銷售持續成長，第一季營收、本業獲利、淨利及EPS四大財務指標全面創歷史新高，單季基本每股稅後盈餘（EPS）達5.79元。

藥華藥第一季淨利達21.5億元，季增45.61%、年增70.13%、EPS則達5.79元，已賺超過半個股本。藥華藥表示，首季營運強勁成長，主要源自三大驅動力：一是2025年美國及日本業務團隊擴編後的規模效益逐步顯現；二是行銷與銷售策略精準調整奏效；三是醫學科學訊息的成功傳遞，有效推動市場滲透率持續提升。以目前趨勢，營運動能可望逐季疊加。

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在PV適應症方面，Ropeg已獲近50國核准並上市，持續擴大拓展全球市場，在美洲、歐洲及亞洲市場穩步擴大PV滲透率，並與加拿大公司FORUS Therapeutics合作推進上市進程，預計最快今年7月取得加拿大PV藥證。

此外，藥華藥今日也宣布，董事會已通過於荷蘭設立全資子公司，並同步建置專責品質檢測實驗室，以強化公司在歐洲市場的布局與供應能力。此舉符合歐洲藥品管理局（EMA）對於產品品質檢測及合格人員（QP）放行須於歐洲經濟區（EEA）境內完成之相關規範，有助確保產品持續符合歐盟GMP標準並維持上市效率，同時提升集團在歐洲的在地化營運與法規因應能力。

未來，荷蘭子公司將作為公司於歐洲之戰略樞紐，統籌於歐洲之營運與合規管理；同時，此一布局亦將納入全球品質系統備援架構，分散單一據點風險，進一步強化整體供應韌性與營運穩定性。

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