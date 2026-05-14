想買房？專家示警賞屋見「6跡象」千萬別衝動下手 恐藏坑錢陷阱

專家揭購屋者應注意這6個跡象，判斷房子是否是個燒錢的無底洞。（示意圖，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕買房時千萬別只看價格漂亮，因為有些房子表面看似超值，實際上卻可能是讓人不斷砸錢修繕的「無底洞」。美國財經新聞網站揭露，以下是6個在參觀下一套房子之前應該了解的警告訊號，恐怕是「錢坑屋」，尤其天花板或牆面變色是最燒錢的問題之一。

1.房價明顯低於市場行情：房仲在估價時，通常會參考附近類似房屋的成交價格，如果某間房子價格低得異常，看起來「便宜到不可思議」，就要提高警覺。即使屋主急著出售，多數情況下仍會參考區域行情。若價格明顯偏低，很可能代表房屋存在重大問題。

請繼續往下閱讀...

2.房屋出現被忽視的小缺陷：別小看油漆剝落、牆壁裂痕或雜草叢生等問題。房地產專家指出，像是老舊水電系統、缺乏維護的庭院、牆壁或天花板裂縫等，看似只是小瑕疵，但未來可能演變成高額修繕費。房屋外觀與內部保養狀況，往往能反映屋主是否長期疏於維護。

3.地板不平、牆面龜裂：這類問題可能與「地基受損」有關。若房屋地基出現裂縫，樓上的地板可能開始傾斜或高低不平。此外，外牆若出現階梯狀裂痕、石磚裂縫，或牆面與地板、天花板之間出現縫隙，都可能是結構問題警訊。專家提醒，地基問題通常不能拖延處理，而且修復費用往往非常驚人。

4.天花板或牆面變色：房屋變色常與「漏水」有關，而漏水往往是最燒錢的問題之一。像是牆壁、地板或天花板出現泛黃、深色水痕、剝落或變形，都可能代表曾發生滲水。尤其門窗周圍、天窗與通風管附近，更要仔細檢查。如果已經產生黴菌或木材腐爛，修繕費可能高得驚人。

5.房內有奇怪氣味：看房時，鼻子其實很重要。若屋內有霉味、潮濕味，很可能代表存在黴菌問題。特別是地下室，更容易因潮濕產生霉菌。雖然菸味或寵物味通常可以清除，但霉菌與潮濕問題若長期存在，不僅影響健康，還可能逐漸擴散至整棟房屋。

6.蟲害或鼠害痕跡：偶爾出現螞蟻不算嚴重，但若房屋有白蟻或鼠害問題，就可能造成結構性損害。專家提醒，如果前屋主長期未做好病蟲害防治，白蟻、老鼠等可能早已破壞木材、電線甚至牆體。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法