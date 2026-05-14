全家董事長葉榮廷：內需外流比景氣影響更大

全家便利商店董事長葉榮廷（右）和總經理薛東都（左）表示，民眾對健康食飲和分眾飲控需求攀升，全家將化身為消費者健康解憂站。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店董事長葉榮廷表示，台灣正面臨「內需外流」的現象，對零售業的影響搞不好會比景氣來得大。

葉榮廷指出，台股加權指數攻上4萬點，台灣呈現消費力分配不均的情況，這樣對零售業其實產生了一些困難，在產品開發上到底要開高價值的產品，或者開發高需求值的產品，決策之間會變成比較困難。

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他並觀察，台灣出現內需外流的現象，內需外流可分為兩個層面，一是「⼈不在」，根據近3年統計資料，出國⼈次近年快速增加，2023年出國人次將近1200萬人、2024年達近1700萬人、去年已接近1900萬人，今年預估⾮常有可能超過2000萬人。

另一個層面是「⼈在⼼不在」，指的是消費者人在台灣，但是透過跨境的境外電商平台完成交易，根據統計，2024年跨境電商交易金額約600億元，目前已到了750億元，內需外流的現象對零售業產生比較大的衝擊。

他形容，台灣零售市場像是綜合競技場，跨界競爭界線模糊，連對手是誰？有時都很難知道，與其去關注競爭對手的作為，倒不如回到零售的底層邏輯來思考，回應消費者需求，發展具競爭力的供給。

葉榮廷說，儘管消費市場趨向保守謹慎，仍看好4大慢變動商機：健康2.0、便利2.0、陪伴、永續。

他觀察，雖然台股上4萬點，但有一批台灣的消費者現在非常的焦慮，從股票市場可能沒有賺到錢，然後又焦慮薪水會不會上漲？焦慮未來的物價會不會上漲？

這一批的消費者，非常有可能他的支出就會聚焦在生活必需跟身心健康上面。所以不管是從長期或短期來看，健康都是顧客在乎的一個要項，在現在這個階段，至少希望能夠先把全家打造成一個健康解憂站。讓每一位進到全家的顧客，都能夠從全家的貨架上面找到他需要的健康，去年「全家」相關品類營收已突破65億，並展現兩年躍增3成的強勁動能。

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