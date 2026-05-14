中信金前4月大賺285億再創歷年同期新高 EPS1.46元

中信金前4月賺285億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（14）日公告2026年4月份自結盈餘，單月稅後盈餘53.95億元，累計前4月合併稅後盈餘284.99億元，創下歷年同期新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）1.46元。

中國信託金控表示，子公司中國信託銀行4月份資金需求旺盛，放款業務動能強勁，依規定需提列相關備抵，致單月稅後獲利43.19億元，較去年同期44.5億元略減。累計前4月稅後獲利209.04億元，較去（2025）年同期成長17%，除淨利差持續擴大外，各項業務動能強勁，其中存、放款量及刷卡消費金額均呈現雙位數成長，財富管理手續費收入成長逾3成，整體營運表現為歷年同期最佳成績。

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子公司台灣人壽4月份單月稅後獲利6.47億元。累計前4月稅後獲利83.99億元，主要來自債券及基金評價利益、過往累積CSM攤銷，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量等影響。保險業務動能部分，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達468億元，較去年同期成長161%。

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