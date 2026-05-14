機電、能源事業成長快 東元Q2樂觀

東元首季每股稅後盈餘0.51元。圖為東元參展XPONENTIAL 2026。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）總經理高飛鳶今日表示，第二季4大事業群都將維持成長，其中佔營收比重逾4成的機電事業群有望20%年增，除空調持平外，電力能源、能源暨系統自動化也都將雙位數年增，第二季營收將維持成長，獲利看正向。

東元第一季營收142.35億元，毛利率23.5%，季持平、但年減0.7個百分點，稅後淨利11.88億元，季增12.8%、年增3.6%，每股稅後盈餘（EPS）0.51元。

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從營收比重來看，東元第二季以機電事業佔營收比重44.2%最高，電力能源佔24.5%、相對去年同期明顯成長，空調佔比10.3%、能源暨系統自動化佔比15.5%。

高飛鳶也說，因中東戰爭、油價上漲等因素，為了降低對荷姆茲海峽的依賴，沙烏地阿拉伯規劃將原油運輸改走紅海路線，因此需要在新輸油管道建置11站大型加壓站，每站都需要17000匹馬力的大型馬達，東元目標爭取全數訂單，若成功、有望挹注下半年營運。

東元近期持續強化業務佈局，因看好今年東南亞市場資料中心有望成長14%，推進安達康檳城新廠啟、也併購東南亞工程公司Dynaciate Engineering。高飛鳶指出，今年除機電事業維持穩定成長，電力能源事業是主要成長動能，目標提升產品自製率至5成，以改善毛利率。

東元也說，目前台灣營收比重佔比仍過半，但東元最大的海外市場北美需求強勁，加上東南亞資料中心需求成長挹注，明年海外營收比重就有望突破50%比重，東南亞市場營收佔比也將從目前的5%至6%，成長到突破1成。

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