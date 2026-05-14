經長：樂見美中關係和緩 台美深化合作趨勢不變

川習會今（14日）在中國北京登場。經濟部長龔明鑫表示，如果美中關係和緩，樂觀其成，但對台應不會有太大影響（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕川習會今（14日）在中國北京登場，各界關注美中經貿摩擦是否有和緩趨勢，預期焦點應涵蓋關稅、晶片技術管制與稀土出口等議題。經濟部長龔明鑫今表示，如果美中關係和緩下來，也是樂觀其成，但對台應不會有太大影響，另一方面，近年來台灣經濟成長率亮眼，明顯與深化台美合作關係有關，包括AI伺服器、ICT（資通訊）產品等的主要出口市場仍是美國，這個趨勢還是不會改變，與此同時，台美雙向投資也持續在進行。

這次川習會是近10年來美國在任總統首次訪問中國，陪同美國總統川普訪問的團隊除美國高級官員外，還有美國龍頭企業領袖，包括輝達執行長黃仁勳、蘋果執行長庫克、特斯拉執行長馬斯克等人。學者分析，這凸顯半導體政策在美中關係的核心地位。

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中國國家主席習近平今在川習會中也再度強調台灣是美中關係中最重要的問題，處理不好就會將美中關係推向危險境地。中國官媒新華社報導則指，美國總統川普期盼與習近平開啟有史以來最好的美中關係。

媒體詢問是否美中關係緩和對台美經貿關係造成影響？龔明鑫今主持經濟部業務會報前受訪表示，就經貿議題而言，美中關係與台灣關聯較小，台灣近年來經濟成長率亮眼，2024年成長5.27%、2025年成長8.68%，明顯是因與美國深化合作關係，包括AI伺服器、ICT產品等主要出口市場仍是美國，這個趨勢還是不會改變，與此同時，台美雙向投資也持續在進行。

龔明鑫表示，美中之間如果能談得好、關係和緩，也是樂觀其成，但對台灣應不會有太大影響。

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