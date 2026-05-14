華電聯網第一季EPS 0.02元 下半年動能可望轉強

華電聯網第一季EPS 0.02元。圖右為華電聯網營運長暨發言人王榮德，圖左為財務長王斐秋。（華電聯網提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕華電聯網（6163）今日舉行法說，營運長王榮德表示，今年標案狀況因預算關係，目前狀況較不明朗，但全年營收成長目標不變，依照慣例下半年營運將可望轉強，包括執行去年得標的十大專案、企業AI基建，全年上下半年營收比約為3 : 7。

華電網第一季毛利率15.8%，年減8.27個百分點，每股稅後盈餘0.02元，主要係大型策略性專案結案，有較高人力投入成本所致。4月營收3.34億元，月減55%、年減18.5%，單月下滑主要係大型標案入帳時程集中於第一季，屬正常季節性波動，以前四月累計21.5億元，年增30.2%來看，全年成長軌道並未改變。

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王榮德指出，華電網長期與諾基亞國際大廠合作，在 5G 專網與網路通訊基礎建設中扮演系統整合的角色，而AI發展正從模型建構邁向實體AI落地的典範轉移，Gartner研究報告預估2025年全球將有75%的資料於邊緣端產生，兼具穩定、低延遲與高韌性的網路基礎建設，已成為AI推論應用成功落地的關鍵前提，華電聯網持續與國際大廠攜手，協助客戶提升營運效率與決策品質。

王榮德指出，華電網近年致力轉型為AI 賦能的解決方案服務提供商，下半年將持續強化導入先進成熟的AI技術，透過對外投資與策略合作，推升四大領域產品與服務價值。

第一季營收項目中，以建置占比60%最高、其次為工程21%、維護16%、勞務2%，以去年同期相比，工程增加15個百分點。

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