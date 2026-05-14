台灣是AI主導地位的聖杯！美專家：攸關美國利益台灣議題不可談判

台灣的重要性不僅在於一座代工廠，而在於整個科技聚落。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在川習會舉行時，台灣常與關稅、稀土、芬太尼、出口管制與伊朗議題並列為談判項目，華府智庫哈德遜研究所研究員貝納德（Alexander Benard）與費思（David Feith）指出，這種想法大錯特錯，因為台灣是全球最重要的科技產業核心，任何決心贏得科技戰的國家，都不允許對手掌控這場競賽賴以取勝的工業基礎。

貝納德與費思投書華爾街日報說，台灣的重要性早已超越民主政治最前線以及美國戰略威信關鍵試金石的傳統地位，這座島嶼現在是美國維持其人工智慧（AI）領導地位的「廠房」。

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標題為「台灣是掌握AI主導地位的關鍵」文章說，川普將AI主導地位置於國家戰略的核心是正確之舉。但AI並不存在於雲端，而是在晶圓廠、封裝廠、記憶體疊層、載板生產線、測試設施與伺服器廠。AI有其地理分佈圖，除了美國之外，最重要的據點就是台灣。

台灣對美國及盟友的經濟實力重要性或許史無前例：這座島嶼支撐全球最重要的科技棧（tech stack）。如果美國將台灣視為談判籌碼，將無法在AI競賽中取勝，在可預見的未來，台灣的自主是美國佔AI主導地位的先決條件。

該文說，台積電生產全球約90%的最先進半導體。即使這令人震驚的數據也大幅低估美國與盟友對台灣的依賴程度，並誤以為台灣的地位主要建立在晶圓製造上，只要在亞利桑那多建幾座先進晶圓廠就可以解決問題。

然而，先進的AI系統不僅需要尖端邏輯晶片，還需要先進的封裝、高頻寬記憶體（HBM）整合、晶片上晶圓鍵合、載板整合、測試、模組組裝以及伺服器層級整合。諸如CoWos等封裝技術正是將先進晶片與HBM整合至處理器中，從而大規模訓練與運作AI模型的關鍵。

台積電在亞利桑那的投資雖是里程碑，但台積電鳳凰城廠生產的輝達Blackwell晶圓仍必須回台灣進行CoWos先進封裝與HBM整合，相關作業只有在台灣能進行。

亞利桑那不會一夕成為台灣，台灣的優勢不只是在一家公司或一座晶圓廠，而是一個聚落：晶圓廠、封裝廠、載板供應商、材料公司、設備工程師、測試專家、設計服務供應商以及製程專家之間的緊密合作，這樣的產業密度縮短了迭代週期、提升了良率。即使有充分的補貼與政治急迫性，數十年的運作經驗並非一蹴可幾。

這就是川習會上台灣議題的背景，除非美國能複製台灣的代工、封裝、整合、測試與供應商生態系，否則台灣的自主與美國的利益仍密不可分。

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