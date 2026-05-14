中東訂單動能強勁 智崴首季營收創近5年同期新高

智崴首季營收創同期新高，擬發行可轉債搶攻全球娛樂商機。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕體感設備大廠智崴（5263）今（14）日公告2026年第一季財報，第一季營收3.29億元、年成長27%，創下近5年同期新高，同時，首季稅後淨利0.47億元、每股稅後盈餘（EPS）0.67元。

日前智崴宣布再拿下沙烏地阿拉伯兩座「旋轉式天幕體感劇場」設備訂單，為今年以來在當地取得的第5筆大型合約，顯示中東市場布局持續深化。智崴表示，沙烏地阿拉伯持續推動「2030願景（Vision 2030）」計畫，帶動觀光與娛樂基礎建設投資，即便面對中東區域地緣局勢的變動，當地針對長期國家轉型目標的建設動能依然穩健，由於當地極端氣候環境，室內型沉浸式娛樂設施已成為開發中樂園的標配需求，相關大型開發計畫亦往前推進中。

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此外，因應全球相關市場需求提升與中東戰後願景計劃，在手訂單不斷增加，公司擬將發行可轉換公司債總面額6億元及現金增資擬發行普通股4300張，資金將規劃於產能升級，充實營運資金，以因應未來訂單發展需求。

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