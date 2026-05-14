台新新光金前四月大賺288億 創歷史新高

台新新光金控公佈自結2026年4月稅後淨利為新台幣77.9億元，較去年同期成長513%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控獲利創史上新高。根據最新自結，2026年4月稅後淨利為新台幣77.9億元，較去年同期成長513%，累計稅後淨利為288.5億元，較去年同期成長381%，每股稅後淨利（EPS）為1.12元，創歷史新高。

檢視台新新光各子公司獲利，首先，「台新銀行」4月稅後淨利17.4億元，累計稅後淨利為80.8億元，較去年同期增加19%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至4月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為925.45%，資產品質維持穩健。

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其次，「新光銀行」4月稅後淨利8.1億元，累計稅後淨利30.5億元，獲利續創歷史同期新高。累計淨手收較同期增加27%表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。另資產品質方面持續維持穩健，至4月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1006%。

「新光人壽」4月稅後淨利32.6億元，累計稅後淨利151.8億。受惠於CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。保險業務動能仍維持強勁，1~4月FYP達460億，年成長66%。未來公司將持續監測各項核心財務指標，透過累積高品質 CSM 存量，確保長期財務健全。

「台新證券」與「元富證券」4月合計稅後淨利20.8億元，合計累計稅後淨利51.5億元，創歷年同期新高，主係證券市場指數上漲且交易持續熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光表示，本公司依國際財務報導準則第3號（IFRS 3,企業合併）規定，於合併時，須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值，以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

台新新光說明，企業合併會計調整項目包括: 可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

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