大阪世博用中國電巴曝致命缺陷 進口商破產恐難討回購車款

日本去年為了迎接大阪世博會，投入巨資採購190輛中國產電動巴士，如今卻發現這些電動巴士有致命缺陷。（擷取自大阪地鐵官網）

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本《讀賣新聞》13日報導，日本去年為了迎接大阪世博會，投入巨資採購190輛中國產電動巴士，如今卻發現這些電動巴士有致命缺陷，已與進口商解約，但因進口商已申請破產保護，能否回收購車款還不得而知。

大阪地鐵去年透過電動車進口商EV Motors Japan（EVMJ）購買了190輛中國產電動巴士，用於在世博會場、附近的車站及會場內部往返。部分電動車還配備了自動駕駛設備，共有150輛投入世博會現場使用，其餘車輛作為備用。活動結束後，計劃將其投入常規的公車路線營運。

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但在世博會期間，部分電動車在行駛過程中車身左右搖晃，方向盤操作不靈，接連發生撞牆或撞到路邊的事故。由於世博會期間問題層出不窮，日本國土交通省指示在世博會結束後進行全面調查，EVMJ開始對全日本銷售的317輛電動車進行檢查。

調查結果顯示，部分電動車在操作方向盤時，煞車軟管與車身發生摩擦，可能導致煞車性能出現問題。大阪地鐵的進一步調查也發現，支撐車軸的零件發生損壞，並指煞車異常和車軸不穩定是直接關係到車輛安全的致命問題。

大阪地鐵今年3月表示，由於「無法確保安全性」，向EVMJ發出解除採購合約的通知，要求收回巴士並退還購車款項。大阪市政府估算，光是世博會使用的150輛巴士採購費用就高達75億日圓（約新台幣15億元）；其中，40億日圓（約新台幣8億元）以上的費用由日本政府和地方政府補貼。大阪地鐵正在與大阪市政府協商退還補貼的問題。

現在的問題在於難以收回購車款項。EVMJ今年4月向法院申報了57億日圓（新台幣11.4億元）的債務，並申請了企業破產保護程序。EVMJ指出，由於大阪地鐵單方面通知解除合約，導致現金流中斷等，公司陷入了嚴重的經營危機，並強調將透過法律途徑解決。目前，有100多輛無處可去的電動巴士停靠在大阪市內的大阪地鐵場地。

大阪市議會指出，應調查為何大阪地鐵向2019年成立的新企業EVMJ大量採購電動巴士。當時大阪地鐵提出了「可在行駛中進行充電試驗、能取得自動駕駛數據、具備量產體系」等條件，尋找國內企業，但未能找到合適的企業。

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