廣達全年AI出貨續強 上修通用型伺服器展望

隨著GB300平台放量、高階機櫃成主流，以及新客戶下半年加入，廣達看好AI基礎建設需求仍處於長期擴張階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）財務長楊俊烈與經營團隊今於法說會指出，第二季AI伺服器業務將呈現雙位數季增，全年AI伺服器營收則維持年增三位數百分比的看法，且大型雲端服務供應商（CSP）訂單能見度已看到2027年以後。隨著GB300平台放量、高階機櫃成主流，以及新客戶下半年加入，看好AI基礎建設需求仍處於長期擴張階段。

楊俊烈說，目前GB300出貨量已超越GB200，低密度機櫃快速退場，高階AI機櫃已成市場主流。輝達（NVIDIA）下一代AI平台預計第三季末開始發力、第四季開始貢獻，在此之前GB300仍將是主要產品，且產品世代間不會出現空窗期，需求有望一路延續至2027年、甚至銜接2028年後續平台。

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除了既有大型雲端客戶，廣達下半年將有新客戶開始貢獻AI訂單，雙方目前已開始討論2027年後的AI產能與電力規劃，並要求優先配置AI產能。隨著AI機櫃功耗與單價同步提升，集團也正加速美國與泰國AI產能布局，包括新廠房、電力、設備與製造能力均同步擴建。目前美國市場已占合併營收70%以上，後續仍將持續擴大美國投資，以因應關稅、地緣政治與客戶需求。

值得注意的是，AI伺服器價格快速攀升，也開始改變原廠委託設計製造（ODM）產業的營運模式。楊俊烈提到，由於圖形處理器（GPU）、記憶體等關鍵零組件價格高昂，AI產品帶來高庫存與高營運資金壓力，因此公司已自第二季開始與客戶協商寄售（Consigned）模式，部分專案預計下半年導入。

在寄售模式之下，廣達將不認列關鍵零組件營收，資產負債表也不會因備料而推升營運資金與現金流壓力，目前以高單價GPU伺服器專案為主要討論標的，且越高階產品採用機會越高。楊俊烈也強調，希望未來逐步提高寄售模式比重，但仍需與客戶依照市場供需、產能與資金需求共同協商。

在產品布局方面，廣達目前特殊積體電路晶片（ASIC）客戶已不只一家，下半年相關業務將呈現倍數成長，主要產品為AI機櫃。雖然ASIC平台單價低於GPU伺服器，占整體AI營收比重仍不高，但由於高度客製化的特性，有助改善產品組合與獲利結構。此外，公司對非NVIDIA GPU專案也抱持高度期待，相關專案預計下半年將有高雙位數成長。

廣達現階段也同步上修通用型伺服器展望，全年成長預估由原先持平上調至雙位數年增，楊俊烈表示，即便扣除記憶體等零組件漲價因素，不論出貨量或營收都預期能年增雙位數百分比，主因在於AI需求帶動整體伺服器產能、人力與接案能力同步擴大，承接專案類型也更加多元，涵蓋x86與ARM架構產品。

不過，高單價AI伺服器產品結構仍持續對毛利表現帶來壓力，第一季毛利率變動有三分之二來自GB200與GB300產品組合變化，其餘則受到筆電產品組合、服務與一次性試產費用影響。隨著營運規模放大、AI周邊產品與非NVIDIA GPU專案啟動，廣達預期第二季起營業利益率有機會逐步改善。

至於筆電業務，雖然上半年表現優於預期，但受限於記憶體與CPU等關鍵零組件缺貨、成本上升與終端售價提高，客戶對下半年拉貨態度轉趨保守，廣達預計第二季筆電出貨預估僅持平至小幅成長，全年則維持與產業平均相當水準。

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