財部：去年外銷沖退稅42億 降低出口成本

財政部關務署表示，外銷沖退稅制度可有效減輕稅負與資金壓力，呼籲廠商積極利用。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，為協助廠商降低出口成本、強化國際競爭力，我國自1955年起實施外銷品沖退原料稅制度，外銷品使用的進口原料所納稅捐，得於成品出口後依核定的原料核退標準申請沖退稅，企業可有效減輕稅負與資金壓力，呼籲廠商積極利用。根據關務署統計，2025年外銷品沖退原料稅案件逾16.3萬件，金額達42億元，其中電子化申辦占74％。

關務署說明，根據「關稅法」第63條及「外銷品沖退原料稅辦法」規定，廠商申請沖退進口原料稅，應於原料進口加工產製時，向經濟部產發署申請核定原料核退標準，並在原料進口放行翌日起1年6個月內且於原料核退標準效期內，完成外銷品出口及沖退稅申請。

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關務署提醒，出口報關時，除應於報單「申請沖退原料稅欄」申報代碼「Y」，並應檢附外銷品使用原料及其供應商資料清表供核。廠商申辦沖退稅可採紙本或電子化擇一方式申請，採紙本申辦者，應於出口報關時，一併檢附紙本用料清表；採電子化申辦者，則應於出口報關前，以工商憑證登入「外銷品沖退原料稅電子化作業系統」製作並上傳用料清表。

根據關務署統計，2025年外銷品沖退原料稅案件逾16.3萬件、金額達42億元，外銷沖退稅前3類為五金機械、電子及交通器材，且電子化申辦占74％，已成主流。關務署表示，採行電子化作業，不僅全程無紙化辦理，且自申請至退稅入帳僅需3至5天，不僅節能減碳，更大幅提升效率與資金運用彈性，呼籲尚未採用電子化申辦廠商儘速導入，以享受快速退稅便利。

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