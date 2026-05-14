華許即將接任Fed主席！央行關注其改革方向與政策變化

華許（右）即將接任Fed主席，央行關注其改革方向與政策變化。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行持續透過臉書分享全球央行最新動態，今（14）日以「全球央行大小事搶鮮看」為題發文，聚焦美國聯邦準備理事會（Fed）主席人事更替與未來政策走向。

中央銀行指出，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）將於2026年5月15日卸任，由前Fed理事華許（Kevin Warsh）接任主席。華許任命案已獲美國參議院以54票贊成、45票反對通過，是美國史上少見的高度分歧正反票數。另一方面，鮑爾則於任內最後一場記者會宣布，Fed主席任期屆滿後將續留Fed理事，創Fed近80年來首例。

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央行在貼文中整理華許於4月21日任命聽證會釋出的多項改革方向，包括要改善Fed對外溝通方式。

Fed自2012年以來每季發布點陣圖（Dot Plot），反映FOMC各成員對政策利率的展望，成為市場對未來利率路徑的評估指標。華許不以為然，他主張廢除點陣圖並淡化前瞻式指引（forward guidance），認為過度的政策指引會限制政策彈性、加劇市場噪音。此外，他也質疑定期記者會的必要性。

另外，華許也提到要建立新的通膨評估指標。華許認為Fed慣用的核心PCE通膨指標（僅剔除食品與能源價格）過於粗略，容易受日常市場價格波動影響。他呼籲改採「截尾平均通膨」（trimmed mean inflation）或「中位數通膨」（median inflation），以排除極端價格波動，更精準觀察廣泛物價趨勢。

華許並主張縮減Fed資產負債表規模，並反對Fed持有大量長天期美國公債，批評其為「披著偽裝的財政政策」（fiscal policy in disguise）。由於近半數美國民眾未持有任何金融資產，無法從擴張的資產負債表中受益，造成極不公平的財富分配效果。他認為，利率工具對整體經濟的影響更廣泛且公平。

華許也認為Fed應專注於貨幣政策核心職責。川普向來視氣候變遷議題為騙局，第二任期上任後即宣布美國退出「巴黎氣候協定」；Fed也退出由國際間央行與監理當局成立的綠色金融體系網絡（NGFS）組織。但華許強調，Fed應聚焦於物價穩定與充分就業，而非氣候變遷等非核心議題。不過他也指出，Fed應是維持「在政府部門內的獨立性，而非獨立於政府部門之外」（independent inside of government, not independent of government），故在非貨幣政策領域，Fed仍應與行政部門及國會合作。

除新任主席改革方向外，央行也特別關注鮑爾卸任後仍續留Fed理事。央行指出，此前僅有前Fed主席Marriner Eccles於1948年卸任後續任理事，因此Powell此舉被視為近80年來首見。

鮑爾表示，續留理事是希望在政治壓力升溫之際維持貨幣政策獨立性，並等待Fed總部翻修案調查告一段落。

央行表示，6月FOMC會議將罕見出現現任與前任Fed主席同時參與決策情況，市場後續也將關注鮑爾上任後政策改革及Fed決策方向變化。

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