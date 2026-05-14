在手案量充沛，麗升能源Q1虧轉盈、EPS0.86元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）公布今年首季財報，營收2.77億元、創下7個季度以來新高，稅後淨利0.33億元，每股稅後盈餘（EPS）0.86元，成功轉盈獲利，麗升表示，營運谷底已過，公司體質明顯改善，先前累積的工程量能加速釋放，可望繼續帶動營收攀升，全年營運維持成長趨勢無虞。

麗升能源日前也公告4月營收1.43億元、月增率8.16％、年增率2881.23％；累計前四月營收4.19億元、年增率328.02％，創下轉型以來，近三年新高表現。麗升能源分析，隨著能源政策趨於明確及申請案陸續獲批，工程動能加速釋放，2026年首季轉盈獲利，預期營運可重返成長軌道，隨著在手案件依進度認列，在手案量陸續轉化挹注成為穩定的業績，加上上半年將有案場完工加入發電行列，可再推升營收及獲利同步成長。

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除國內業務外，近期麗升也積極跨足海外，已至美國、日本及越南等法規成熟等區域進行佈局，期將台灣成功的再生能源開發經驗輸出，鞏固長期的成長動能。

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