700MW又德風場何去何從？ 經長：別人接手或森崴自己做都好

經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕市場擔憂森崴能源淨值轉負恐重創離岸風電市場信心，並關切森崴能源在區塊開發3-2期中得標的700MW又德風場能否開發順利。對此，經濟部長龔明鑫今表示，應不至於重創離岸風電市場信心，森崴能源狀況是屬於個別企業的財務問題，也因此區塊開發3-3期選商規則將財務能力指標的比重拉高，至於又德風場場址條件優良，無論是其他開發商接手，還是森崴自己繼續做下去，後續這個風場都一定會往前走。

森崴能源子公司富崴能源承攬台電離岸二期風場，認列代墊工程款致虧損，森崴能源財務報告顯示淨值轉負，已觸動下市規定，將在6月23日下市。富崴能源主張因海事分包商財務困難無法履約、疫情及烏俄戰爭等事由，致履約成本暴增引發財務問題，該案已提送行政院公共工程委員會調解完成。

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龔明鑫今主持經濟部業務會報前受訪時表示，應不至於重創離岸風電市場信心，森崴能源狀況是屬於個別企業的財務問題，有鑑於此，區塊開發3-3期選商規則也將財務能力指標的比重拉高，也是基於過往的經驗。

龔明鑫續說，又德風場的場址條件優良，無論如何，經濟部現在還是會了解森崴想法，「後續這個風場一定會往前走，不管是別人接走也好，還是自己做也好，因為它是一個非常好的風場，大家可以放心」。

至於後續經濟部是否會主導國家隊進場接手又德風場，龔明鑫重申，這部分還是要了解森崴的意願，如果森崴有辦法自己處理的話，就照合約走。

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