乘車碼回饋戰再起！一卡通iPASS MONEY對決LINE Pay電支 月月送300元優惠券

一卡通今日宣布，旗下電支iPASS MONEY 乘車碼，即日起加碼「月月贈300元優惠券」（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台北捷運、雙北公車今年起全面開通「QR Code乘車碼」，各大電支業者優惠盡出，最後一家上線的電支龍頭LINE Pay Money將在明（15）日開通，祭出最高15%回饋，預告「乘車碼回饋戰再起」；一卡通旗下iPASS MONEY不甘示弱，以超強消費補貼應戰，至8月前，使用 iPASS MONEY 乘車碼搭乘全台任一合作大眾運具，即可獲得總價高達300元的優惠券，月月不同優惠，讓交通支出轉化為各類購物福利。

一卡通iPASS MONEY今年起正式展開APP獨立營運，為了吸引722萬用戶回籠使用APP，一卡通4月起大手筆砸下1.5億元的回饋預算，5月新增與全家便利商店、萊爾富的合作，回饋總額擴增至2.5億元；但一卡通持續加碼，今（14）日宣布，鎖定使用頻率快速增加的「乘車碼」，提供多重利多方案。

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一卡通指出，旗下電子支付品牌iPASS MONEY乘車碼已全面支援雙北交通路網與台中捷運，正式實現「全台通行」的願景。為鼓勵民眾擁抱綠色數位生活，一卡通即日起祭出「月月送總價值300元優惠券」、「一卡通綠點回饋」及捷運點抽獎等多重優惠，讓每一次的通勤搭乘成為實質的「價值回饋」。

為了給予廣大「小資通勤族」最實質的支持，即日起至 2026年8月，民眾凡使用 iPASS MONEY 乘車碼搭乘全台任一合作大眾運具，即可獲得當期指定優惠券一份。每月發放的優惠券總價值高達300元，合作通路廣納 7-ELEVEN、momo 購物網、燦坤3C、各大知名百貨等指標品牌，讓交通支出轉化為豐富的購物福利，不同檔期所贈送的優惠券內容不同。

15日將上線的LINE Pay Money乘車碼服務，5月15日起至5月底止，使用乘車碼搭乘台北捷運、新北捷運環狀線、台北市聯營公車、新北市區公車，以LINE Pay Money餘額付款，單筆不限金額，享LINE POINTS 15%回饋，每帳號最高限得10點，總回饋150萬點。LINE Pay並鼓勵22歲（含）以下使用乘車碼，享總價值150元實體通路優惠券；更向18歲以下未成年用戶招手，若尚未開通LINE Pay Money帳戶，還可回饋LINE POINTS 300點。

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