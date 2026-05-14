鴻海第三季交付新機櫃 全年AI出貨倍數成長

鴻海輪值CEO蔣集恆看好第二季營運表現。（圖取自鴻海線上法說會直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日舉行法說會，輪值CEO蔣集恆表示，受惠AI伺服器、交換器與AI機櫃需求持續升溫，第二季營運可望季對季顯著成長、年對年強勁成長，全年維持「強勁成長、審慎樂觀」看法。隨著AI基礎建設需求快速擴大，預期第三季新一代GPU AI機櫃將開始陸續出貨，全年AI機櫃出貨量有望較去年倍增，進一步推升雲端網路產品比重突破五成。

展望第二季，蔣集恆說，AI需求仍是主要成長動能，包括AI伺服器、交換器與AI機櫃等雲端網路產品，不論季增或年增皆可望維持強勁成長。其中，AI機櫃第二季維持高雙位數成長，全年有望達倍數以上增幅；800G以上高速交換器今年出貨與營收也有機會倍增。

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在AI伺服器布局方面，蔣集恆指出，集團已與北美主要雲端服務供應商（CSP）建立長期合作關係，並參與新一代GPU機櫃共同開發，目前已完成量產準備，預計第三季開始陸續出貨，實際時程仍將依客戶驗證與部署進度調整，也看好下一代GPU機櫃市佔率有望優於前一代產品。

除了GPU平台，鴻海也積極擴大ASIC（特殊積體電路）AI伺服器布局，並強化液冷、機構件、高速傳輸、電源模組與系統驗證等高附加價值環節。目前ASIC伺服器多採consignment（寄售）的商業模式，可降低存貨與營運資金占用，提升資本效率；預期2026年ASIC AI伺服器業務仍將維持倍增成長。

關於獲利能力，鴻海統計，自2024年AI業務快速成長以來，營業利益增速已快於營收與毛利成長，反映規模化與自動化效益開始顯現。未來將持續維持營業利益率3%以上目標，並力拚優於2025年的3.2%水準；投資報酬率（ROE）短期目標則維持12%。

為支應AI擴產與全球布局，鴻海近年持續加大資本支出，去年資本支出年增約27%，今年預估再增加三成以上，主要聚焦區域製造、自動化與AI核心產能建設。美洲目前已成為鴻海最大AI伺服器生產基地，美國與墨西哥則是主要量產據點；台灣則持續扮演高階研發、驗證與初期量產中心角色。

此外，鴻海也持續深化AI資料中心與主權AI布局，包括增資300億元於高雄亞灣超算中心，第一階段預計第三季啟用，主攻AI推論與生成式AI應用；中央處理器（CPU）全光交換機則預計第三季開始量產出貨，全年出貨量可望達萬台規模。

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