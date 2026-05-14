房市盤整訊號浮現 前4月個人房地合一稅收年減幅收斂

今年前4個月全國個人房地合一稅收年減幅約5%，衰退幅度收斂。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市盤整訊號浮現，今年前4個月全國個人房地合一稅收金額約137.4億元、年減幅約5%，對比去年同期的年減幅12%，衰退幅度明顯收斂，且雙北市前4個月稅收金額呈現年增現象，台北市年增12%、新北市年增25%，房產業者認為，由數據來看，雙北市房市交易動能相對穩健。

桃園、台中、台南 前4月稅收年減兩位數

根據財政部統計資料庫最新發布，今年前4個月六都個人房地合一稅收金額，以新北市最多、有40.6億元，年增幅約25%；第二則是台中市的20.4億元，不過，對比去年同期、年減約31%，為六都中衰退最顯著的都會區；第三則是高雄市的19.2億元、年增約5%；第四為台北市的15.3億元、年增約12%；第五為桃園市的12.5億元、年減約28%，最後則是台南市的8.5億元、年減約11%。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅收降溫背後可能代表房市短期交易減少、房價漲幅收斂與市場買氣降溫等現象，相對來說，凸顯目前房市狀況更為健康，進一步觀察區域稅收金額，包括桃園、台中、台南等三都均呈現雙位數衰退，反映房市買氣已經明顯降溫，反觀雙北市房市買氣則相對穩健，尤其前4月房地合一稅收金額較去年同期增長，其實與雙北市當前房市買氣相符。

曾敬德指出，歷經多波房價上漲，個人房地合一稅收其實相當可觀，建議民眾賣房時要預先規劃節稅，像是連續設籍6年、符合「實際」自住使用等規定，避免因連續設籍時間中斷，或者出租等行為，導致無法獲得稅賦優惠。

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